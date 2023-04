Ronde van Vlaanderen: Alaphilippe, Van Aert en Pedersen betrokken bij massale val

De renners in de Ronde van Vlaanderen zijn op goed 140 kilometer van de streep opgeschrikt door een massale valpartij, veroorzaakt door een manoeuvre van Filip Maciejuk van Bahrain Victorious. Met Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Tim Wellens, Jasper Stuyven en Mads Pedersen gingen meerdere toppers tegen de vlakte.

De val werd veroorzaakt door de Pool Maciejuk, een renner van Bahrain Victorious. Maciejuk probeerde in aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont op te schuiven, belandde echter in het gras en schoot weer terug het peloton in. Een massale valpartij was het gevolg. De schade was enorm en meerdere toppers maakten op harde wijze kennis met het Vlaamse asfalt.

Zo waren Julian Alaphilippe en Tim Wellens betrokken bij de massale crash, net als de twee kopmannen van Trek-Segafredo: Mads Pedersen en Jasper Stuyven. Ook Wout van Aert, een van de grote favorieten voor de overwinning, ging tegen de grond. De kopman van Jumbo-Visma leek echter met de schrik vrij te komen.

A Bahrain rider took down almost the whole field, insane! #RVV23 https://t.co/0AabXdelFj — Mihai Simion (@faustocoppi60) April 2, 2023

De twee andere grote favorieten voor de Ronde van Vlaanderen, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar, wisten de dans te ontspringen. Wellens, die in de finale een cruciale rol moest vervullen voor Pogacar, is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis.

