Ronde van Vlaanderen 2023: Liveblog – Alle ogen op Van der Poel, Van Aert en Pogacar zondag 2 april 2023 om 08:00

Het is eindelijk zover: de Ronde van Vlaanderen is daar! Zondag 2 april 2023 is de dag dat we een nieuwe duel krijgen tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogačar in Vlaanderens Mooiste. Bij de vrouwen wordt een opvolgster gezocht voor thuisfavoriete Lotte Kopecky.

Na de start in Brugge (niet in Antwerpen) volgt de gebruikelijke finale van De Ronde, in de laatste 90 kilometer Berg Ten Houte, de Kanarieberg, de Oude Kwaremont en vervolgens de Paterberg. Gevolgd door de Koppenberg, de Mariaborrestraat, de Steenbeekdries, de Taaienberg en de Kruisberg, waarna het nog ongeveer tien kilometer naar de laatste passage van de Oude Kwaremont is. Drie kilometer later is de Paterberg, op 13,3 km van de streep, de laatste klim van de dag.

Rond de klok van 16.30 uur kennen we de winnaar bij de mannen in Oudenaarde. De vrouwen rijden nagenoeg dezelfde finale van de Ronde van Vlaanderen en finishen omstreeks 17.30 uur.

Mannen

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.50 uur

Afstand: 273,4 kilometer

Vrouwen

Officiële start: 13.30 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 156,6 kilometer

