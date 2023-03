Ronde van Drenthe past parcours aan wegens sneeuwval

De organisatie van de Ronde van Drenthe heeft ook vandaag weer flink moeten sleutelen aan het parcours. Door de sneeuwval van de voorbije dagen rijden de eliteheren vandaag niet over de keienstroken, zal er maar twee keer over de VAM worden gereden en volgt er in de finale nog maar één finalelus.

De start van de wedstrijd is uitgesteld tot 12.00 uur. Dat is anderhalf uur later dan gepland. De coureurs zullen vandaag dus niet over de beruchte keienstroken fietsen: het gaat om dertien kilometer aan Drentse keien. Er is een alternatieve route uitgetekend. Op de Muur van Emmen wordt de wedstrijd geneutraliseerd. De heuvel wordt wel gereden, na 3,4 kilometer koers, maar dit telt niet mee in de wedstrijd.

Verder wordt er maar twee keer (in plaats van drie keer) over de VAM-berg gereden en er is nog maar één finalelus overgebleven. Door de aanpassingen en omleidingen wordt het parcours ongeveer 50 kilometer korter. De renners leggen nu dus 143,2 kilometer af, in plaats van de oorspronkelijke 191 kilometer.

De eerdere Drentse wielerkoersen werden ook al getroffen door de slechte weersomstandigheden. In de Ronde van Drenthe voor vrouwen (WWT) werden de keienstroken uit het parcours gehaald. Ook de start in Emmen ging niet door. De Drentse Acht van Westerveld van afgelopen vrijdag werd na twee rondjes van 9 kilometer zelfs afgebroken en de toerversie van de Ronde van Drenthe ging helemaal niet door.