zaterdag 16 december 2023 om 09:39

Bijna jaar na zware botsing in Ronde van Drenthe tekent Jaap Voogel bij Universe CT

In maart werd Jaap Voogel nog kunstmatig in slaap gehouden na een zwaar ongeluk tijdens de Ronde van Drenthe, maar na een lange revalidatie is er nu goed nieuws voor Voogel. De 21-jarige Groninger sluit zich in 2024 namelijk aan bij de continentale formatie van Universe CT.

Het afgelopen seizoen reed Voogel namens clubteam NWVG maar drie wedstrijden. Na Brussel-Opwijk en de Omloop van Schijndel volgde het zware ongeluk in de Ronde van Drenthe. In die koers botste hij achterop een ploegleiderswagen die remde, en werd hij met zware verwondingen afgevoerd. Voogel had een verbrijzelde onderkaak, een breukje in de bovenkaak, een gekneusd strottenhoofd, gebroken tongbeen, een zware hersenschudding en werd daarom een week lang kunstmatig in coma gehouden.

De laatste maanden werden nog enkele ingrepen gepleegd en werkte Voogel aan zijn revalidatie. Zelf wilde hij alweer koersen in 2023. “Maar de mensen om me heen remmen me af. Terecht, want te snel terugkomen is natuurlijk niet slim”, vertelde hij afgelopen zomer aan RTV Noord.

Nu is Voogel dermate hersteld, dat hij aangekondigd kan worden door Universe CT. Dat continentale team, bestaande uit vooral Nederlandse en enkele Belgische renners, reist vaak de wereld over om wielerkoersen te rijden.