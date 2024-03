woensdag 6 maart 2024 om 10:24

In september meer duidelijkheid over toekomst Ronde van Drenthe

De Ronde van Drenthe voor mannen gaat dit jaar om verschillende redenen niet door, maar keert de wedstrijd in 2025 wel weer terug op de wielerkalender? Dat is maar zeer de vraag. “In september zal pas worden beslist wat we gaan doen met de Ronde van Drenthe”, laat voorzitter Femmy van Issum weten aan RTV Drenthe.

De Ronde van Drenthe voor mannen zal dit jaar niet plaatsvinden vanwege een combinatie van stijgende kosten, toenemende regeldruk en veiligheidsproblemen. Is het een eenmalige annulering? Of is het einde van de wielerkoers in zicht? “Dit kan zo niet doorgaan. We hebben zoveel keienstroken in Drenthe, die moeten we toch kunnen gebruiken?”, draait Van Issum niet om de hete brij heen.

“We willen toch graag de stoemperswedstrijd zijn? Ze willen er nu omlopen van maken, maar dan is het geen klassieker. Dan is het geen Ronde van Drenthe. Tegen september gaan we kijken wat de minister naar bovenhaalt en wat er gaat gebeuren in 2025 en 2026. Dan zal er pas worden beslist wat de Ronde van Drenthe gaat doen”, klinkt het.

Krijgt vrouwenkoers andere plek op kalender?

De Women’s WorldTour-koers Ronde van Drenthe (zondag 10 maart 2024) gaat dit seizoen wel gewoon door, net als de Drentse Acht van Westerveld (zaterdag 9 maart). Van Issum zit voor deze wedstrijden echter ook niet zonder zorgen. De Ronde van Drenthe zit namelijk ingeklemd tussen twee belangrijke Italiaanse eendagskoersen – met Strade Bianche en de Trofeo Alfredo Binda – en dit zorgt voor een minder deelnemersveld.

“Ploegen hebben geen zin om heen en weer te vliegen”, schetst Van Issum. “De toppers zijn op hoogtestage en voor de jongere rensters is dit parcours misschien te zwaar.” De organisatie overweegt dan ook om een andere plaats op de wielerkalender in te nemen, zo weet WielerFlits.