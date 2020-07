Roglic: “Bernal zal weer sterk voor de dag komen, Quintana moeilijk af te stoppen” woensdag 15 juli 2020 om 11:20

Primoz Roglic is een van de renners waarvan verwacht wordt dat hij de komende editie mee gaat spelen om de eindzege in de Tour de France. De winnaar van de Vuelta a España gaf aan de Colombiaanse krant AS Colombia zijn mening over enkele Colombiaanse concurrenten.

Uittredend winnaar Egan Bernal noemde Roglic eerder al zijn grootste concurrent . “Ik waardeer dat hij dat zegt”, aldus Roglic. “Ik hoop dat wat hij zegt zal uitkomen. Het is in ieder geval mijn doel om zo hoog mogelijk te eindigen. Ik twijfel er niet aan dat Egan ook heel sterk voor de dag zal komen.”

Dit voorjaar maakte Bernal zijn landgenoot Nairo Quintana indruk met zeges in Franse rittenkoersen, waaronder de slotrit van Parijs-Nice. “Ik denk dat hij moeilijk af te stoppen zal zijn in de Tour”, voorspelt Roglic. “Maar ik ben vooral benieuwd hoe sommigen aan de herstart van het seizoen zullen beginnen. Dat zal veel bepalen.”

Quintana zag zijn voorbereiding enkele dagen geleden nog verstoord worden door een aanrijding. Inmiddels heeft hij zijn training hervat. “Ik ben heel tevreden over mijn herstel”, vertelt hij op Twitter. “Daarom ben ik weer gaan trainen. Over een paar dagen vertrek ik naar Europa”, geeft hij aan. Wanneer alles volgens plan verloopt, vertrekt er namelijk aanstaande zondag een vlucht met Colombiaanse renners richting Europa.