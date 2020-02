Bernal: “Roglic is mijn sterkste concurrent in de Tour” maandag 10 februari 2020 om 17:00

Egan Bernal ziet in Primoz Roglic zijn grootste concurrent als het gaat om de eindzege van de Tour de France. Dat heeft de kopman van Team Ineos voorafgaand aan de Tour Colombia verteld tegen El Tiempo. “Alles kan gebeuren, maar in mijn ogen zal Roglic de sterkste zijn”, zegt Bernal.

Titelverdediger Bernal weet dat hij op de Sloveen moet letten. “Hij krijgt veel respect van iedereen in het peloton”, aldus de Colombiaan. “Hij was koploper in de UCI-ranglijst van vorig jaar, won de Vuelta, stond op het podium in de Giro, is goed in de tijdritten, kan goed klimmen en is heel consistent.”

“Je mag alleen niemand afschrijven. Vorig jaar won Julian Alaphilippe bijna de Tour de France, terwijl niemand hem bij de favorieten had staan”, weet Bernal.

Duel tussen Team Ineos en Jumbo-Visma

Nu veel wedstrijdprogramma’s van renners al bekend zijn, wordt al uitgekeken naar de Tour de France. Vooral Team Ineos en Jumbo-Visma staan in de schijnwerpers. De Britse ploeg rekent naast Bernal ook op Chris Froome, Geraint Thomas en Richard Carapaz. De Nederlandse formatie stuurt naast Roglic ook Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk naar Frankrijk.

“Dat zal geweldig zijn om te zien, heel interessant”, vindt ook Bernal. “Het zal veel meer zijn dan alleen die tweestrijd. Elk jaar wordt de Tour gewonnen met kleinere verschillen, omdat er veel meer kanshebbers zijn en renners steeds beter voorbereid zijn. Dat Jumbo-Visma het dit jaar wil proberen, is goed voor de wedstrijd.”

“Vooral Dumoulin zal een belangrijke renner zijn. Hij is iemand die in vorm beter kan klimmen dan een pure klimmer. We weten niet hoe het met hem is na de blessure, maar ik denk dat hij in vorm zal zijn”, aldus Bernal.