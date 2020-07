Nairo Quintana fietst weer na zijn trainingsongeval maandag 13 juli 2020 om 13:51

Nairo Quintana zit weer op de fiets na zijn trainingsongeval, nu anderhalve week geleden. Dat is eerder dan verwacht, want de kopman van Arkéa Samsic was twee weken rust voorgeschreven.

Quintana kwam vrijdag 3 juli ten val toen hij werd geraakt door een auto, terwijl hij aan het trainen was in de buurt van Motavita. Zijn knie kreeg een flinke tik, waarop de Colombiaan röntgenfoto’s liet maken in het ziekenhuis. Daaruit kwamen geen breuken aan het licht. Wel was er sprake van letsel aan zijn rechterknie, waarvoor hij twee weken rust moest nemen.

Maar zaterdag al was de klimmer weer aan het trainen in de bergachtige provincie Boyacá, meldt Ciclismo Internacional. Dat was slechts acht dagen na zijn trainingsongeval. De nieuwssite zette tevens een video online die was gemaakt door de Quintana’s landgenoot José Leonel Diaz. Op de beelden is Quintana te zien samen met Arkéa-ploeggenoot Winner Anacona.

Quintana hervat het seizoen normaal gesproken met de Tour de l’Ain, die op 7 augustus begin. Dan werkt hij via het Critérium du Dauphiné toe naar de Tour de France.