Robert Stannard voorlopig geschorst: “UCI beschouwt dat ik regels heb overtreden”

Robert Stannard staat sinds woensdag op de UCI-lijst met voorlopig geschorste wielrenners. Een datum of jaartal van de overtreding geeft de wielerbond niet, maar zijn huidige ploeg Alpecin-Deceunink gaf aan dat het gaat om een periode in 2018 of 2019. Stannard heeft zelf ook gereageerd en praat over ‘meer dan vier jaar geleden’.

De 24-jarige Australiër doet zijn statement via zijn managementbureau Signature Sport, die ten tijde van het mogelijke vergrijp net zijn profdebuut had gemaakt bij Mitchelton-Scott. Als toptalent werd de jongeling destijds begin oktober overgeheveld van de opleidingsploeg naar het WorldTour-team. De volledige vertaling van zijn statement is hieronder te lezen.

“Ik ben door de Union Cycliste Internationale (UCI) op de hoogte gebracht dat zij van mening is dat ik meer dan vier jaar geleden een overtreding van de antidopingregels heb begaan.

Ik heb nooit opzettelijk of bewust een verboden middel gebruikt en zal daarom vragen om mijn zaak door te verwijzen naar het UCI Anti-Doping Tribunaal.

Ik kijk ernaar uit om mijn verdediging in te dienen en heb er vertrouwen in vrijgesproken te worden en mijn carrière voort te zetten.

Ik zal de vertrouwelijkheid van de procedure respecteren en zal daarom verder geen commentaar geven.”

