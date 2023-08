Robert Stannard voorlopig geschorst vanwege dopingovertreding in 2018 en 2019

De UCI heeft Robert Stannard op de lijst met voorlopig geschorste wielrenners gezet, vanwege het ondergaan van verboden methodes en/of gebruiken van verboden middelen. De 24-jarige Australiër rijdt nu bij het Belgische WorldTeam Alpecin-Deceuninck, maar die ploeg laat in een statement weten dat het mogelijke vergrijp in de periode 2018-2019 heeft plaatsgevonden.

Stannard maakte in eind 2018 de overstap van opleidingsploeg Mitchelton-BikeExchange naar de WorldTour-formatie. Dat deed hij na een uitmuntend jaar bij de beloften, waarin hij onder meer derde werd in de Ronde van Vlaanderen U23, derde in de Giro d’Italia U23 (achter Aleksandr Vlasov en João Almeida, met een ritzege) en won hij de Ronde van Lombardije voor beloften.

Na drie seizoenen bij Mitchelton-Scott, rijdt de in Nieuw-Zeeland geboren Australiër sinds 1 januari 2022 voor Alpecin-Deceuninck. Daar loopt zijn contract na dit seizoen af. “De specifieke zaken dateren uit 2018 en 2019, meer dan vier jaar geleden en meer dan drie jaar voordat Stannard naar onze ploeg kwam”, maakt Alpecin-Deceuninck duidelijk.

“We respecteren de keuze van de UCI en zullen ons hieraan schikken. In de tussentijd laten we ons verder informeren door de renner zelf, zijn management en de UCI. Alpecin-Deceuninck zal niet verder op de kwestie reageren, voordat we de volledig verklaringen van de hierboven genoemde partijen hebben.” Stannard was vorige week nog actief in de Tour de Wallonie en was ook geselecteerd voor het WK in Glasgow komende zondag.

De lijst met voorlopig geschorsten is woensdag 2 augustus 2023 aangepast en sindsdien prijkt ook de naam van Stannard daarop. Wanneer de mogelijke overtreding(en) begaan zijn, staat niet vermeld. Normaal gesproken geeft de UCI ook een jaartal of zelfs specifieke datum van de overtreding aan, maar bij de Australiër ontbreekt dat tot op heden. Eerder deze week kwam naar buiten dat sindsdien ook Miguel Ángel López op deze lijst staat.

