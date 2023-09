vrijdag 15 september 2023 om 08:47

Robert Gesink vindt kritiek op Jumbo-Visma bullshit: “Sepp Kuss juist in het rood door onze tactiek”

Robert Gesink vindt het onterecht dat er vanuit de buitenwereld kritiek wordt geuit op de tactiek van Jumbo-Visma in de Vuelta a España. Donderdag werd duidelijk dat Jonas Vingegaard en Primož Roglič zich tot Madrid in dienst stellen van Sepp Kuss, terwijl dat de dagen ervoor anders leek. “Als we ons tactische plan hadden gemaakt op basis van social media, dan hadden we er niet zo goed voorgestaan”, vertelt Gesink.

“We staan nog steeds op 1, 2 en 3 en Sepp staat in het rood, dus ik word een beetje moe van al die bullshit“, is Gesink duidelijk in gesprek met GCN. “We winnen vijf etappes, ik werk me uit de naad en heb niet het gevoel dat ik nog moet uitleggen wat ons tactische plan is. Sepp staat aan de leiding en is een van mijn beste vrienden. Ik hoop dat hij standhoudt tot in Madrid.”

De tactische keuzes van Jumbo-Visma liggen onder een vergrootglas, zeker nadat in de rit naar de Angliru leider Kuss leek te worden ‘aangevallen’ door ploegmaats Roglič en Vingegaard. De Amerikaan hield weliswaar stand en heeft inmiddels gehoord gekregen dat iedereen zich in dienst van hem schikt. “Ik word een beetje moe van al die vragen”, aldus Gesink. “We weten allemaal wat er gebeurt en ik denk dat de kritiek niet eerlijk is.”

‘De beste prestatie ooit gezien in de Vuelta’

“We doen allemaal goed werk en hebben al vijf ritzeges binnen”, vervolgt hij. “De andere twee staan net achter Sepp. Ik denk vooral dat we de beste prestaties in de Vuelta neerzetten die iedereen ooit heeft gezien. Ik ga onze tactische ideeën niet uitleggen, zeker niet op basis van wat mensen op social media denken.”

Volgens Gesink heeft Jumbo-Visma zelf deze 1-2-3-situatie gecreëerd. “We zijn met twee duidelijke kopmannen deze wedstrijd in gegaan, en Sepp heeft het geweldig gedaan binnen ons tactische plan. Een plan dat we zelf bedacht hebben. Dat heeft hem überhaupt in deze positie gebracht”, benadrukt de columnist van RIDE Magazine. “Nu is het makkelijk om te klagen over onze tactiek, terwijl Sepp juist in het rood staat door onze tactiek. Dat is een cirkel.”