donderdag 14 september 2023 om 19:40

Primoz Roglic over keuze Jumbo-Visma: “Er is gezegd dat het klassement moest blijven zoals het was”

Op de Alto de l’Angliru reden Primoz Roglic en Jonas Vingegaard weg bij Sepp Kuss, maar in de laatste bergrit van de Vuelta a España bleven ze aan de zijde van de rodetruidrager. “Gisterenavond is er een plan gemaakt en is er gezegd dat het klassement moest blijven zoals het was”, vertelde Roglic na afloop van de rit.

“Ik ben de eerste die wil dat Sepp deze Vuelta wint”, aldus de Sloveen. Bij journalist Daniel Friebe gaf hij nog wel aan dat de ploeg de keuze had gemaakt en dat hij zelf gemengde gevoelens had. Na de rit benadrukte hij echter dat hij – voor nu – blij was. “Maar er komen nog zware dagen. Eerst kijken we naar morgen, daarna naar de volgende etappes.”

Indrukwekkende Evenepoel

Terwijl het klassement bleef zoals het was, reed Remco Evenepoel vanuit de vroege vlucht naar de ritzege. “Indrukwekkend”, vindt Roglic. “Hij bewijst maar weer eens wat een goede renner hij is, een wereldkampioen in alle disciplines binnen het wegwielrennen. Hij verdient het echt.”