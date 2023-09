donderdag 14 september 2023 om 18:33

Jumbo-Visma trekt de kaart-Sepp Kuss: “Deze keuze hebben we met z’n drieën gemaakt”

De keuze is gevallen: Jumbo-Visma gaat de rode trui van Sepp Kuss verdedigen tot in Madrid. Dat heeft de Amerikaanse rodetruidrager donderdag bevestigd na de bergrit naar La Cruz de Linares. “We hanteerden een defensievere tactiek vandaag. Dat hebben we besloten binnen het team, met ons drieën”, aldus Kuss over zijn samenwerking met Jonas Vingegaard en Primož Roglič.

“De ploeg deed het geweldig. We reden de hele dag op kop en in de laatste rondes deed Jan Tratnik supergoed werk”, blikt Kuss terug op de laatste echte bergrit. “En daarna deed Jonas een geweldig tempo vanaf de voet. Ik was even bang, want hij is zo sterk. Maar hij ging niet volle bak, al was het niet makkelijk. Maar ja, het ging super.”

“We hanteerden een defensievere tactiek vandaag. Dat hebben we besloten binnen het team, met ons drieën. Dat was al zo voor de Angliru en toen hadden we het ook over de tactiek na die rit”, erkent de Amerikaan. Er was veel discussie over de tactische keuzes van de ploeg, vooral na de rit van de Angliru waar Vingegaard en Roglič wegreden van Kuss en zijn rode trui even in gevaar leek te komen. “De tactiek verandert altijd. Er gaat wel eens wat fout, maar dat is menselijk.”

Nu moet Kuss toch echt gaan denken aan een historische eindoverwinning. “Het komt heel erg dichtbij”, lacht hij. “Morgen is de rit wat makkelijker, maar we moeten gefocust blijven. Zaterdag is een lange en zware etappe. We komen weliswaar niet meer in de hoge bergen, maar er komt nog wel wat aan.”