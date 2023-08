woensdag 30 augustus 2023 om 18:20

Robbe Ghys loodst Groves naar nieuwe ritzege: “Tactiek perfect uitgevoerd”

Het kan niet op voor Alpecin-Deceuninck in de Vuelta a España, want al na vijf dagen heeft de Belgische ploeg twee ritzeges te pakken. Het was Kaden Groves die voor de tweede dag op rij een sprintetappe won, dit keer na een uitstekende lead-out van Robbe Ghys. “Twee op twee, dat neemt heel veel druk weg”, vertelt Ghys aan Sporza.

“Zo is het plezant werken”, lacht de baanrenner, die bezig is aan zijn eerste grote ronde. “We hebben de verantwoordelijkheid genomen, de hele dag, en dan is het magnifiek om het zo af te maken. Het is ongelooflijk. Iedereen kent zijn rol en we gebruiken van iedereen zijn sterkte”, vertelt hij. Zo reden Jason Osborne en Jimmy Janssens de hele dag op kop om het peloton te controleren.

“Maurice Ballerstedt en Tobias Bayer hebben ons naar de finale gebracht, Sam Gaze bracht met al zijn pk’s het peloton op een lijn. En dan is Edward Planckaert zo slim, het is een droom om achter hem te zitten”, noemt Ghys de hele trein op. “En dan hebben we Kaden die het afmaakt, het was magnifique.”

Alpecin-Deceuninck draaide vooraan de laatste bocht in, waardoor Ghys de sprint vooraan kon aantrekken voor Groves. “Ik heb nog geprobeerd te versnellen, zodat er niemand overheen kwam. We hadden een goede tactiek, die is perfect uitgevoerd”, geeft hij aan. “De sfeer is goed, dus waarom gaan we niet voor de derde zege?”