woensdag 30 augustus 2023 om 17:45

Vuelta 2023: Groves klopt verrassende Ganna in sprint, Remco Evenepoel steviger aan de leiding

Kaden Groves heeft ook de vijfde etappe van de Vuelta a España 2023 gewonnen, na een duel met Filippo Ganna. Na een geschiedenisloze etappe van 186 kilometer naar Burriana was de Australiër van Alpecin-Deceuninck voor de tweede dag op rij de snelste. Dries Van Gestel was de beste Belg op plek drie. De rode trui blijft van Remco Evenepoel, die de enige tussensprint won en zo zes seconden uitliep in het algemeen klassement.

De grote valpartij in de finale van de vierde etappe zorgde voor flink wat schade in het peloton. Voor Bryan Coquard, Ruben Guerreiro en Kobe Goossens betekende het het einde van hun Ronde van Spanje. Ook Eddie Dunbar kwam daar nog bij, nadat hij ten val kwam in de neutralisatie en zijn weg niet kon vervolgen.

Onthoud de naam: Eric Fagundez

Voor de etappe naar Burriana werd veel over de wind gesproken, waardoor de openingsfase wat nerveus was. Er waren meerdere uitvalspogingen, onder meer van renners van EF Education-EasyPost en Team dsm-firmenich. Zij kwamen echter niet weg. Eric Fagundez wel. De Uruguayaan van Burgos-BH sloop weg, maar kreeg niemand mee. Zo was een lange en eenzame dag geboren voor Fagundez.

Al snel kreeg Fagundez twee minuten voorsprong, die hij wist uit te bouwen naar meer dan vijf minuten. In het peloton nam het Alpecin-Deceuninck van groene trui Kaden Groves het heft in handen om de voorsprong niet nog verder op te laten lopen. Met ongeveer twee minuten voorsprong begon Fagundez aan de Collalbo de la Ibola (11,4 km aan 3,9%), waarvan de top lag op meer dan 50 kilometer van de meet.

Sepúlveda raapt bergpunten op

In het peloton gebeurde weinig op de klim. De enige die wilde aanvallen, was bergtruidrager Eduardo Sepúlveda. De Argentijn van Lotto Dstny maakte in zijn eentje de sprong naar de Uruguayaan, die niet in staat was om Sepúlveda te volgen. Hij kon zo vijf bergpunten oprapen, terwijl Fagundez de andere drie punten in ontvangst nam. Sepúlveda reed nog een tijdje alleen op kop, met Fagundez zwemmend tussen hem en het peloton in.

De eenzame tocht van Eric Fagundez strandde uiteindelijk op 41 kilometer van de finish en niet veel later werd ook Eduardo Sepúvleda in de kraag gevat. Het was vervolgens vooral aan Alpecin-Deceuninck om het tempo te onderhouden, maar ook de klassementsteams meldden zich om hun kopmannen van voren te houden. In de laatste 20 kilometer lagen namelijk 20 rotondes, wat voor flink wat nervositeit zorgde.

Remco Evenepoel pakt uit het niets 6 seconden

De tussensprint van de dag in Nules was er ook nog, op een kleine 11 kilometer van de meet. Verrassend genoeg pakte rode trui Remco Evenepoel daar met een lichte inspanning zes dure bonificatieseconden, terwijl Kaden Groves tweede werd en zo wat punten pakte voor zijn puntentrui.

In de laatste vijf kilometer was het chaos troef door de opeenvolging van de rotondes. Er waren meerdere wegversmallingen en vlak voor het 3-kilometer-punt werd er gevallen op een van die rotondes. Onder meer Milan Menten lag daarbij en was kansloos voor de ritzege. Alpecin-Deceuninck en EF Education-EasyPost bleven goed uit de problemen in het verbrokkelde peloton.

Twee op twee voor Kaden Groves

De laatste bocht lag op 700 meter van de meet. Groves werd daar uitstekend doorheen geleid en ook vooraan afgezet, waarna hij het verrassend moest opnemen tegen Filippo Ganna en Alberto Dainese. Met een half wiel verschil wist hij Ganna voor te blijven. In het zog van de Italiaan wist Dries Van Gestel naar een knappe derde plaats te sprinten. Edward Theuns werd zesde.

Nederlands sprinthoop Marijn van den Berg draaide rond de tiende positie de laatste rechte lijn in, maar hij kon zich nooit echt mengen in de strijd om de ritoverwinning. Hij strandde op de vijftiende plaats.

In het algemeen klassement heeft Remco Evenepoel dus zes seconden gewonnen ten opzichte van al zijn concurrenten. Met een voorgift van 11 seconden op Enric Mas, 17 seconden op Lenny Martinez, 37 seconden op Jonas Vingegaard en 43 seconden op Primož Roglič gaat hij donderdag van start in de volgende bergetappe van deze Vuelta.