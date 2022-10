Riwal en Leopard gaan hun krachten bundelen in 2023

Het hing al even in de lucht, maar nu hebben Riwal en Leopard het nieuws ook bevestigd: de twee ploegen gaan in 2023 fuseren. In een gezamenlijk persbericht laten ze weten dat ze een van de beste continentale teams willen worden en in de toekomst door willen groeien naar het profniveau.

“Dezelfde doelen, dezelfde ambitie, hetzelfde wieler-DNA. Met het doel de structuur van de teams te ontwikkelen, hebben Riwal en Leopard besloten om de krachten te bundelen”, staat in het persbericht. “Het is een logische beslissing om de twee teams met een lange historie samen te laten gaan. As traditionele wielernaties, zijn de overeenkomsten tussen Denemarken en Luxemburg erg duidelijk, wat blijkt uit de Luxemburgse en Deense invloed in beide teams, nu en in het verleden.”

Het team zal bestaan uit veertien à zestien renners, waarbij een mix wordt gezocht tussen beloften en meer ervaren coureurs. Het voornaamste doel zal worden om jong talent de kans te bieden zich te ontwikkelen. Van acht renners die het afgelopen seizoen bij Riwal dan wel Leopard reden, is bekend dat ze in 2023 voor de fusieploeg uitkomen: Loïc Bettendorff, Mathias Bregnhøj, Colin Heiderscheid, Cedric Pries, Kasper Viber Søgaard, Tim Torn Teutenberg, Emil Vinjebo en Mats Wenzel.

Nick van der Lijke heeft ook een contract getekend voor volgend jaar, hebben bronnen laten weten aan WielerFlits. Over de toekomst van Martijn Budding, die in 2022 voor Riwal reed, is nog niets bekend. Hetzelfde geldt voor Kevin Inkelaar, die het afgelopen seizoen uitkwam voor Leopard. Jarno Mobach vertrekt naar VolkerWessels.