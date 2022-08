Elmar Reinders stapt volgende week per direct over naar BikeExchange-Jayco

Na de Ronde van Denemarken stapt Elmar Reinders volgende week per direct over naar het WorldTeam van BikeExchange-Jayco. De 30-jarige hardrijder uit Emmen rijdt in het thuisland van zijn huidige ploeg deze week zijn laatste wedstrijd voor het Deense Riwal Cycling Team dat op Continental-niveau uitkomt.

Eerder meldde WielerFlits reeds dat Reinders in 2023 en 2024 uitkomt voor de Australische formatie. Die overstap is dus vervroegd.

Natuurlijk is het degradatie-systeem van de UCI een reden waarom Bike-Exchange-Jayco de Nederlander eerder in dienst neemt. De ploegen in de gevarenzone zijn enorm op puntenjacht. Eerder deze maand nam Israel-Premier Tech al Dylan Teuns per direct over van Bahrain Victorious.

De Ronde van Denemarken start aanstaande dinsdag in Allerød en eindigt zaterdag in Vejle.

Reinders won dit seizoen in barre weersomstandigheden de Visit Fryslân Elfstedenrace en de Arno Wallaard Memorial, alsmede ritten in de Tour de Bretagne, Circuit des Ardennes en Olympia’s Tour. In die laatste rittenkoers ging hij ook soeverein aan de leiding, maar pech in de slotrit kostte hem uiteindelijk de eindzege. In de Deense Fyen Rundt kon alleen ex-wereldkampioen Mads Pedersen hem voorblijven.