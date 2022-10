VolkerWessels versterkt zich met Jarno Mobach en Thimo Willems

Jarno Mobach en Thimo Willems rijden in 2023 voor VolkerWessels. De Nederlander Mobach reed de afgelopen twee jaar voor het Luxemburgse Leopard, de Belg Willems stond het afgelopen seizoen onder contract bij Minerva, dat na 2022 ophoudt te bestaan.

Voordat Mobach voor Leopard reed, kwam de inmiddels 24-jarige renner vier jaar uit voor de opleidingsploeg van het toenmalige Team Sunweb. Als eerstejaarsbelofte, in 2017, won hij een etappe in Olympia’s Tour. In diezelfde ronde eindigde Mobach in 2022 als achtste in het eindklassement. Dit seizoen was hij ook zesde in het Circuit des Ardennes.

”Voor mij persoonlijk is het goed om met een sterke ploeg een koers in te gaan en die voor elkaar wil rijden. Iets wat VolkerWessels continu laat zien”, zegt Mobach op de site van zijn toekomstige ploeg. “In alle wedstrijden die ik dit seizoen tegen hen heb gereden, heb ik met veel bewondering naar de ploeg gekeken. Door het rijden als één team werden er vele successen behaald. Hierdoor kijk ik er zelf vooral naar uit om met deze groep renners voor de beste resultaten te gaan.”

Willems

De 26-jarige Willems was van 2019 tot en met 2021 drie jaar prof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Dit seizoen won hij de Grote Prijs Vermarck Sport, een prof kermiskoers in België. Ook was hij tweede in de door Taco van der Hoorn gewonnen Brussels Cycling Classic (1.Pro). “Ik kijk enorm uit naar mijn overstap”, zegt de Belg. “Dit seizoen heb ik al meerdere keren met het VWCT gereden, en telkens was ik onder de indruk van hun collectief koersen. Op de VWCT-manier konden ze in alle wedstrijden strijden voor winst en ik kijk er naar uit om deel uit te maken hiervan.”

“Zwaardere wedstrijden waar het een uitputtingsslag is, daar kom ik het beste tot mijn recht”, aldus Willems. “Verder ben ik op mijn best wanneer ik in de aanval kan rijden. Vanuit de aanval ben ik ook niet traag aan de meet en explosief op korte helling of kasseistrook. De omkadering en de structuur is voor mij gelijk aan de structuur van een pro-continentale ploeg, wat niet vaak voorkomt op continentaal niveau.”