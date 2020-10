Rik Verbrugghe wordt sportief manager bij Israel Start-Up Nation

Rik Verbrugghe zal vanaf volgend jaar de sportieve lijnen uitzetten bij Israel Start-Up Nation. De ex-renner gaat volgens Het Nieuwsblad aan de slag als sportief manager. Het is nog onduidelijk of hij de functie zal combineren met zijn baan als bondscoach van de Belgische selectie.

Dubbele functie?

De 46-jarige Verbrugghe ziet een dubbele baan wel zitten, schrijft Het Nieuwsblad. Met de wereldkampioenschappen in Leuven en de Olympische Spelen van Tokio nog voor de boeg wil Verbrugghe het werk graag afmaken. De Belg heeft ervaring met een dergelijke constructie, want in het verleden was hij ook al sportief directeur bij Bahrain Merida.

Eind 2019 werd Verbrugghe echter aangemaand om zijn job als bondscoach fulltime in te vullen. De verwachting is dat de Belgische wielerfederatie zo snel mogelijk duidelijkheid zal verschaffen over een eventuele verdere samenwerking met Verbrugghe. Die laatste is immers einde contract.

Evaluatiegesprek

Er was al een evaluatiegesprek gepland, maar door allerlei omstandigheden ging dit gesprek niet door. Rik Verbrugghe volgde in 2018 Kevin De Weert op als keuzeheer. Verbrugghe haalde het van andere kandidaten als Axel Merckx en Peter Van Petegem en tekende een tweejaarscontract.

Het parcours dat Verbrugghe aflegde is op zijn minst hobbelig te noemen. Zo kreeg hij kritiek op zijn manier van communiceren en werd hij tijdens het voorbije EK in Plouay weggestuurd na een ongeoorloofd restaurantbezoek, waarmee hij de bubbel-maatregel had overtreden. Onder leiding van Verbrugghe werden er echter ook veel medailles gehaald op EK’s en WK’s.