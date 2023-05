Rigoberto Urán tempert verwachtingen: “Aan het einde zien we wel waar ik sta”

Rigoberto Urán heeft in aanloop naar de Giro d’Italia geen grote verwachtingen uitgesproken. De 36-jarige Colombiaan van EF Education-EasyPost staat te boek als klassementsrenner, maar eist die rol niet op van tevoren. “Voor mij is het belangrijkste doel van deze Giro om van etappe naar etappe te leven”, vertelde hij op de persconferentie.

Binnen het Amerikaanse team, dat deze Giro in een kleurrijke outfit rijdt, gaat Hugh Carthy met duidelijke klassementsambities van start. Urán tempert die verwachtingen wat meer. “Mijn taak zal zijn om goed te eten, goed te slapen, niet ziek te worden en het dag voor dag te bekijken. Ik wil de ploeg helpen en dan zien we aan het einde wel waar ik sta”, legt hij uit.

“Ik weet dat er renners van het hoogste niveau meedoen. Dat maakt het zwaar tegen die geweldige ploegen”, aldus Urán. “Maar onze ploeg is ook erg actief. We hebben geweldige renners en willen het hier ook goed doen.”

In aanloop naar de Giro zou Urán aanvankelijk de Tour of the Alps rijden, maar die miste hij omdat hij door een allergische reactie ziek was geworden na de Ronde van het Baskenland. Inmiddels is hij hersteld. “Het belangrijkste is dat ik mij goed voel. Ik ben aan het einde van mijn carrière, ik kan de ploeg helpen, maar wil ook alles meemaken en van elk moment profiteren. Want uiteindelijk gaat het toch om het presteren hier”, stelt hij.

Lees ook: Giro 2023: EF Education-EasyPost drie weken in heel kleurrijk tenue

Lees ook: Hugh Carthy verwacht geen strijd om derde plek in Giro: “Voel geen stress en druk”