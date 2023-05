Giro 2023: EF Education-EasyPost drie weken in heel kleurrijk tenue

Alsof knalroze nog niet kleurrijk genoeg was, heeft EF Education-EasyPost voor de Giro d’Italia gekozen voor nog meer felle kleuren. Een vlak blijft roze, maar daarnaast zijn onder meer geel, oranje, groen en wit toegevoegd aan de outfit die het Amerikaanse team gaat dragen de komende drie weken.

EF Education-EasyPost moet de Giro d’Italia in een ander, tijdelijk tenue rijden, omdat het standaard roze truitje te veel lijkt op de roze leiderstrui van de Giro. Om diezelfde reden rijdt Jumbo-Visma al jarenlang de Tour de France in een andere outfit, omdat het geel-zwart te veel botst met de gele trui.

De nieuwe shirts van EF Education-EasyPost zijn geproduceerd door kledingmerk Rapha en bestaat voor 72% uit overgebleven materialen die anders weggegooid zouden worden. Het is een van de manieren waarop het WorldTeam milieubewust te werk gaat dit jaar.

“We weten dat onze sport verre van perfect is, maar we zijn vastbesloten om onze impact op het milieu te verminderen en wereldwijd meer mensen te inspireren om een leven op de fiets te leiden, op en naast het parcours”, schrijft EF Education-EasyPost erbij in een statement.

Later dit jaar zullen ook de vrouwen van EF Education-TIBCO-SVB hun Giro d’Italia in dit tenue rijden.

foto: Jered Gruber & Ashley Gruber | Gruber Images foto: Jered Gruber & Ashley Gruber | Gruber Images