Rigoberto Urán neemt extra rust in aanloop naar Giro door allergische reactie

Rigoberto Urán stond op de voorlopige startlijst van de Tour of the Alps, maar de Colombiaanse kopman van EF Education-EasyPost is maandag niet van start gegaan in de vijfdaagse rittenkoers. Urán heeft namelijk wat rust ingelast in aanloop naar de Giro d’Italia, nadat hij met fysiek ongemak uit de Ronde van het Baskenland is gekomen.

“Daar had hij wat last van een allergische reactie van de pollen”, vertelt EF-ploegleider Tejay van Garderen aan WielerFlits. “Dat kan heel slecht zijn in het Baskenland, dus dat heeft hem veel energie gekost. Het is voor hem daarom beter om rust te nemen, in plaats van hier te koersen en te veel inspanning te leveren.”

Want voor Urán is de Giro d’Italia een groot doel over drie weken. “Rigoberto staat op dit moment gepland voor de Giro, maar er kan nog veel gebeuren en veranderen”, weet Van Garderen. “We hebben nog gesprekken over de invulling van de selectie, maar het plan is dat Rigo daarbij gaat zijn.”

EF Education-EasyPost rekent bij afwezigheid van Urán op Hugh Carthy in de Tour of the Alps. De Brit zal ook de Giro betwisten. “Dit is een voorbereidingskoers voor veel renners, maar ik weet dat Hugh gemotiveerd is en hij is goed in vorm. We kunnen wel wat van hem verwachten hier”, aldus de Amerikaanse ex-renner. “We willen dat hij positieve signalen laat zien richting de Giro. Dat kan een podiumplaats zijn, of een goede aanval. Aan de andere kant willen we er niet te veel druk op zetten.”

