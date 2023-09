zaterdag 30 september 2023 om 18:32

Richard Plugge reageert op vertrek Primoz Roglic: “We begrepen zijn transferverzoek”

Primoz Roglic won zaterdag op indrukwekkende wijze de Giro dell’Emilia. Het zou echter zomaar eens zijn laatste zege in de kleuren van Jumbo-Visma kunnen zijn, want na dit seizoen zoekt de Sloveen andere oorden op. Dat bevestigde hij voor de start van de najaarsklassieker. Richard Plugge heeft inmiddels gereageerd op het vertrek van de drievoudig Vuelta-winnaar.

“Primoz zal voor altijd in mijn hart blijven als onze koning”, zegt de teambaas van Jumbo-Visma op de ploegsite. “We zijn hem erg dankbaar voor de weg naar boven die we samen hebben ingezet. Ik zal hem altijd blijven bewonderen op persoonlijk vlak. Er komt echter een moment waarop het de beste keuze is om de wegen te scheiden.”

“Onlangs diende hij een transferverzoek in. We begrepen zijn verzoek en we hebben te veel respect voor elkaar om elkaar iets in de weg te staan. We gaven hem groen licht, zoals we dat ook met Dylan Groenewegen hebben gedaan.” Jumbo-Visma liet Groenewegen na 2021 vertrekken naar Team BikeExchange, ondanks dat de sprinter nog een doorlopend contract had bij de Nederlandse formatie.

Toekomst Roglic

Het is nog niet bekend waar de toekomst van Roglic ligt. Eerder deze week bevestigden diverse bronnen aan WielerFlits dat INEOS Grenadiers bereid is om diep in de buidel te tasten om de 33-jarige Sloveen binnen te halen. Voor Roglic zijn ook Bahrain Victorious, Jayco AlUla en Movistar serieus in de markt. Met Movistar sprak het management van Roglic reeds in de Vuelta. Lidl-Trek heeft zich eerder al voor de Sloveen gemeld.

Maar eerst komt Roglic nog tenminste twee keer in actie voor Jumbo-Visma. Komende dinsdag betwist hij de Tre Valli Varesine, terwijl hij zijn achtste en laatste seizoen bij de Nederlandse ploeg vermoedelijk afsluit in de Ronde van Lombardije (zaterdag 7 oktober).