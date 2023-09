zaterdag 30 september 2023 om 16:30

Primoz Roglic opnieuw aan het feest in de Giro dell’Emilia: “Ik hou van deze koers”

Primoz Roglic en de Giro dell’Emilia is een goed huwelijk. Op de dag dat hij bevestigde Jumbo-Visma te zullen verlaten, snelde de Sloveen snelde naar alweer zijn derde zege in de Italiaanse najaarsklassieker. “Dit is heel mooi”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het is een oude, iconische wedstrijd, met de beklimming van de San Luca”, vervolgde de Sloveen van Jumbo-Visma. “Ik vind het leuk, ik hou ervan. En het is altijd mooi om het af te maken. Bovendien houd ik van Mortadella”, grapte Roglic, doelend op de worst die uit finishplaats Bologna komt.

“Het was superzwaar. Ik ging ervoor en ik had de benen om het af te maken”, aldus Roglic, die de zege opdraagt aan zijn familie. “Zij steunen me altijd. In de goede tijden, maar ook vooral in de slechte tijden. Ze zijn er nu niet bij, maar juichen altijd voor me.”