zaterdag 30 september 2023 om 11:45

Primoz Roglic bevestigt vertrek bij Jumbo-Visma

Primoz Roglic heeft bij de start van de Giro dell’Emilia zijn vertrek bij Jumbo-Visma bevestigd. De Sloveen gaf echter nog niet toe waar zijn toekomst in 2024 ligt.

“Ik kan bevestigen dat ik de ploeg ga verlaten, maar we gaan daar pas verder over communiceren na alle wedstrijden die ik nog ga rijden. Ik kijk er vooral naar uit om nog te koersen”, aldus de Sloveen.

De verwachting is dat Roglic zijn seizoen afsluit op 7 oktober in de Ronde van Lombardije. Naast de Giro dell’Emilia (vandaag) staat de Tre Valli Veresine (op 3 oktober) nog op zijn programma. “Maar het wordt afwachten hoe ik hersteld ben. Ik heb na de Vuelta niet veel meer gedaan en Emilia is pas mijn eerste eendagskoers van het jaar. Ik wil er wel vol voor gaan.”

Eerder deze week bevestigden diverse bronnen aan WielerFlits dat INEOS Grenadiers bereid is om diep in de buidel te tasten om de 33-jarige Sloveen binnen te halen. Voor Roglic zijn ook Bahrain Victorious, Jayco-AlUla en Movistar serieus in de markt. Met Movistar sprak het management van Roglic reeds in de Vuelta. Lidl-Trek heeft zich eerder al voor de Sloveen gemeld.