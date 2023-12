dinsdag 19 december 2023 om 13:32

Richard Plugge legt lat hoog voor 2024: “Doelstellingen zijn anders dan afgelopen jaar”

Ride Voor Jumbo-Visma was 2023 niets minder dan een topjaar. Teammanager Richard Plugge genoot van het succes, maar kijkt ook alweer vooruit. Dat schrijft hij in zijn column in de nieuwe RIDE Magazine.

“We zijn ongelooflijk trots op de resultaten, maar vooral op de wijze waarop ze tot stand kwamen”, aldus Plugge. “We stonden onszelf toe om even niet meer met beide benen op de grond te staan, maar met ons hoofd in de wolken te genieten van het succes. Als het nu al niet zou mogen, wanneer dan wel? Tegelijkertijd is iedereen in onze organisatie alweer snel bezig met morgen; wat ging er goed? Wat kan er beter? En, hoe zien de komende jaren eruit?”

In 2024 moet Jumbo-Visma het zonder Primoz Roglic doen, want de Sloveen vertrekt naar BORA-hansgrohe. “Met Jonas, Wout, Sepp, Olav, Christophe en al die anderen, zijn we ook zonder Primoz gewapend om de komende jaren aan de top te blijven meedoen. De ambitie voor de grootste wedstrijden op de kalender is onverminderd groot, waarbij prolongatie van de titel in de Tour de France met Jonas een logisch doel is.”

Jumbo-Visma wil sporthistorie schrijven, benadrukt Plugge. “Daar horen nieuwe doelstellingen bij, die anders zijn dan afgelopen jaar. Ze kunnen niet naast die van 2023 gelegd worden. 2024 kan weer een topseizoen zijn, met misschien wel méér behaalde doelstellingen. We zullen de lat opnieuw hoog leggen, maar wel realistisch met veel oog voor ontwikkeling. Olav zal in een grote ronde z’n debuut maken. Met Ben, Johannes, Loe, Matteo en Per hebben we jonge talenten die de volgende stap kunnen maken.”

In zijn column in de nieuwe RIDE Magazine gaat Richard Plugge onder andere ook dieper in op het vertrek van Primoz Roglic en de cultuur binnen Jumbo-Visma. Daarnaast spreekt hij van ‘goede vooruitzichten’ voor de vrouwenploeg en de opleiding.