vrijdag 5 januari 2024 om 18:54

Proost! Richard Plugge en Thibaut Pinot drinken samen biertje in Tignes

In de Tour de France van het afgelopen jaar was het even hommeles tussen Jumbo-Visma en Groupama-FDJ. Richard Plugge had de Franse formatie in hun hotel aan het bier zien zitten en had daarop afgegeven in de media. De Fransen konden dit commentaar niet waarderen. Ploegbaas Marc Madiot noemde de uiting van Plugge armoedig.

Vele maanden later blikken Richard Plugge en Thibaut Pinot op ludieke wijze terug op dit moment. In Tignes poseren de twee heren op Instagram met een biertje in de hand. Plugge zal ditmaal geen commentaar hebben op het biertje van Pinot. De Fransman hing na vorig seizoen zijn fiets aan de haak.