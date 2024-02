Zeger Schaeken • woensdag 21 februari 2024 om 07:45 woensdag 21 februari 2024 om 07:45

Revelatie Pim Ronhaar wil zich ook op de weg gaan tonen: “Verhaal van Thibau Nys motiveert mij”

Interview Pim Ronhaar is dé revelatie van het veldritseizoen. Voor de Nederlandse crosser van Baloise Trek Lions blijft het daar niet bij, want hij wil zich de komende maanden gaan toeleggen op de weg. “Ik kan nog op verschillende gebieden progressie boeken”, vertelde Ronhaar in gesprek met WielerFlits.

Ronhaar wist de afgelopen maanden drie keer te winnen. Twee van die overwinningen waren wereldbekermanches, in Dendermonde en in Dublin. Twee grote zeges dus voor de nog steeds maar 22-jarige renner. Ronhaar was ook veel constanter dan de afgelopen jaren, wat onder meer resulteerde in een derde plaats in het eindklassement van de Wereldbeker.

De afgelopen crossen kwam Ronhaar niet meer in actie, wat aanvankelijk wel het plan was. Ziekte heeft er echter voor gezorgd dat dat niet meer mogelijk was. Momenteel bevindt Ronhaar zich in de bergen, waar hij aan het skiën is. In de maand maart zal hij de trainingen weer oppakken.

Na de winter ga je je stilaan toeleggen op de weg. Dat ga je naar alle waarschijnlijkheid kunnen ontdekken via een stageplaats. Waar hoop je jezelf te kunnen tonen deze zomer?

“Als ik kijk waar mijn hoogste waardes liggen in de testen, zijn dat de inspanningen van een minuut, vijf minuten of tien minuten. Daar ben ik heel goed in. Als je dat dan probeert door te trekken naar parcoursen, kom je al gauw uit bij de Ardennen. Dat zou me in principe het beste moeten liggen.”

“Maar het is echt nog een groot vraagteken voor mij. Ik heb nog nooit op een echt hoog niveau op de weg gereden. Voor mij is het dus ook lastig om nu al te zeggen waar mijn kwaliteiten zullen liggen.”

Wanneer ben je op het idee gekomen om het wegwielrennen te gaan ontdekken?

“Natuurlijk motiveert het verhaal van Thibau (Nys, red.) mij. Het is als belofte wel lastig om lange koersen te rijden bij de profs. Na de coronaperiode heb ik ook niet heel veel op de weg kunnen rijden en bij mijn vorige ploeg zat ik een tijdje niet goed in mijn vel. Ik heb de weg dus echt nog niet kunnen ontdekken.”

“Ik ben er altijd wel redelijk goed in geweest en ik vind het ook leuk. Ik heb het er vorig jaar met Paul (zijn trainer Paul Van Den Bosch, red.) over gehad dat ik deze zomer echt stappen wilde zetten. En dat ik dus ook op de weg wilde kijken wat we eventueel zouden kunnen bereiken. Dat begint al met de trainingsstage die ik ga doen in maart. Dat zijn dingen die zullen helpen om beter op de weg te gaan rijden. Ik denk dat ik nog veel stappen kan zetten.”

Dat je nog veel stappen kan zetten, heb ik je al vaak horen zeggen. Heb je bewust gekozen om niet te snel te gaan in je ontwikkeling?

“Ja, eigenlijk wel. Maar ik begin nu ook wel te beseffen dat het niet heel lang meer mag duren. Ik weet op wat voor gebieden ik stappen kan zetten. Dat zijn er nog een aantal. Maar om nu al die dingen in een keer aan te pakken, zou te veel zijn. ‘Step by step’, zoals Paul zegt. Als het ene niet 100% is, kan het andere ook niet 100% zijn. Dus ik wil alles gewoon stap voor stap aanpakken.”

“Vorig jaar heb ik mijn trainingsarbeid omhoog geschroefd. Dus dat is eigenlijk stap een. De volgende stap kan voeding of materiaal zijn. Of nog iets anders, zoals meer trainingsstages doen.”

Vind je dat moeilijk, om álles perfect te moeten doen?

“Het trainen valt voor mij best mee. Dat kan ik aan. Voeding is wel iets lastiger voor mij. Je moet er veel tijd in steken en heel veel gaan opzoeken. Dat is iets waar ik echt nog progressie in kan maken. In het verleden heb ik samengewerkt met een diëtiste, maar dat werkte nog niet zo goed. Deze zomer zal ik dat wel terug proberen oppakken.”

Als ik je bezig hoor, lijkt het dat je nog enorm veel te ontdekken hebt wat betreft trainingsleer?

“Niet helemaal. Ik heb natuurlijk altijd wel gewoon veel getraind. Het is niet dat ik alles op talent heb gedaan en gewoon op de fiets stap en dan altijd goed ben. Ik moet er ook gewoon heel hard voor werken. Alleen merk ik wel dat ik nieuwe dingen snel oppak. Ik kan snel nieuwe trainingsprikkels verwerken.”

Deze zomer zal je wel veel bijbrengen naar komende winter toe. Dat lijkt me een mooi vooruitzicht?

“Zeker, ik zal nog stappen kunnen zetten. Ik heb nu al gezien wat een goed wegseizoen, eentje zonder problemen, met mij heeft gedaan. Ik heb dit seizoen stappen gezet, maar er zaten ook wat slechtere crossen tussen. Al zal dat wel bij elke renner zo zijn.”

“Een goede zomer kan je eigenlijk zo goed als rechtstreeks vertalen in een goede winter. Als je een zomer hebt waarbij je niet constant kan trainen en je er soms tussenuit bent, loop je achter. Zo’n trainingsachterstand kan je tijdens het veldritseizoen niet inhalen, want je leeft van cross naar cross. Door de week kan je niet hard trainen, want dan ben je te vermoeid voor het weekend. Dus ja, een goede zomer zal me veel opleveren. Ik zal in principe nog beter zijn.”