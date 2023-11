Youri IJnsen • woensdag 15 november 2023 om 12:36

Renners willen geld zien van failliet Scorpions Racing

Het bedrijf achter Scorpions Racing is eerder deze maand failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle, met een schuld van om en nabij de 400.000 euro. Door het faillissement zijn alle overeenkomsten met de renners opgezegd, waardoor ze dus ook geen salaris meer ontvangen. Via de UCI en de KNWU hopen ze alsnog hun geld te kunnen krijgen.



De rennersgroep heeft een dossier ingediend bij zowel de UCI als de KNWU om aanspraak te maken op de bankgarantie. Die garantie (15% van de totale jaarsalarissom, met een minimum van 20.000 euro) is verplicht bij het afnemen van een Continental-licentie en is bedoeld om salarissen uit te keren in het geval van het wegvallen van een ploeg. In het rennersdossier zijn alle contracten en misgelopen inkomsten opgenomen.

Verschillende renners van de ploeg bevestigen dat aan WielerFlits. Na de uitspraak van het faillissement is Wim van der Kolk van RAAD Advocaten aangesteld als curator. Hij legt de situatie nu uit. “Alle activiteiten zijn gestaakt. De overeenkomsten met de renners zijn opgezegd. Er zijn geen gelden om lopende overeenkomsten met medewerkers en partners na te komen, zij zullen op zoek moeten naar een andere ploeg.”

Volgens Van der Kolk hopen de coureurs inderdaad aanspraak te maken op de bankgarantie. “Zij hebben inmiddels aanvraag gedaan naar de betaling vanuit de afgegeven garantie. Die aanspraak ligt nu ter beoordeling bij de UCI.” Normaal gesproken zou dat geld alleen maar naar de renners mogen gaan. De schuld van 400.000 euro betreft volgens Van der Kolk de huidige schuldpositie. Er is nog een restant aan voorraad te verkopen, wat mogelijk nog iets oplevert.

Het volledige onderzoek naar het faillissementsdossier en op de vraag of er sprake is van wanbeleid, kan nog enige tijd duren. “De looptijd van het onderzoek is afhankelijk van wat je als curator tegenkomt. Het kan enkele weken tot enkele maanden duren voordat het beeld naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement duidelijk zijn.”