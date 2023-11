Youri IJnsen • dinsdag 14 november 2023 om 11:15

Scorpions Racing failliet verklaard met schuld van €400.000

Het was al even bekend dat Scorpions Racing na dit seizoen zou verdwijnen. Mismanagement en aanhoudende financiële problemen lagen daaraan ten grondslag. Nu is ook duidelijk dat het bedrijf achter de ploeg failliet is verklaard. De schuld bedraagt omstreeks 400.000 euro, laat curator Wim van der Kolk desgevraagd aan WielerFlits weten.

Op dinsdag 31 oktober werd door teameigenaar Arjan Fidder zelf het faillissement van Endurance Cycling BV – het bedrijf achter Scorpions Racing – aangevraagd en een dag later werd dat door de rechtbank in Zwolle ook uitgesproken. Van der Kolk van RAAD Advocaten uit Zwolle is als curator aangesteld om het faillissement verder af te handelen.

Het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement is volgens Van der Kolk in volle gang. “Niet alle schuldeisers hebben zich nog gemeld, maar volgens een interne lijst bedraagt de schuld omstreeks €400.000. Er is nog een restant aan voorraad te verkopen. De komende tijd zullen de schulden verder worden geïnventariseerd.”

Of er sprake is van wanbeleid door Fidder, is nog niet te zeggen. In dat geval kunnen schuldeisers Fidder ook persoonlijk aansprakelijk stellen voor de geleden (financiële) schade. Er is sprake van wanbeleid als de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt of hij zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld én dat een belangrijke oorzaak voor het faillissement is.

Snel in de problemen

Eerder kwam via WielerFlits al naar buiten dat de ploeg uit Overijssel in moeilijkheden verkeerde. Zo werd het 24 uurs-team in het lopende seizoen opgedoekt, nochtans de basis waar ook het Continental-team op voer. Die ploeg was er dit jaar voor het eerst en trad toe tot het continentale niveau met een langetermijnvisie.

Door verschillende redenen is het project nooit echt van de grond gekomen en van de veertig koersdagen die Scorpions Racing dit jaar reed, vonden er dertig plaats voor 21 mei van dit jaar. Er werd één zege geboekt op UCI-niveau, te weten de tweede etappe in de Carpathian Courier Race. In de Poolse beloftenkoers was Wessel Mouris de sterkste vluchter.