Youri IJnsen • donderdag 7 september 2023 om 11:37

Scorpions Racing verdwijnt door financiële malaise

Wielerploeg Scorpions Racing verdwijnt uit het Nederlandse wielerpeloton. De formatie was dit jaar nieuw op Continental-niveau, maar vanaf het begin rommelde het binnen de ploeg. Financiële problemen liggen daaraan ten grondslag, waardoor verschillende renners en stafleden de ploeg al verlieten.

Het team werd de laatste tien seizoenen groot in Endurance-wedstrijden, zoals de 24 uur van Le Mans. Vorig jaar kondigde het team van eigenaar Arjen Fidder aan dat ze de stap naar een Continental-wegploeg zou maken. Maar bij de start van het Nederlandse seizoen in de Ster van Zwolle (4 maart) bleken er opstartproblemen te zijn. Er waren nog geen nieuwe tenues en de helft van de renners op het startpodium beschikte niet over een fiets van de ploeg. Dat leidde tot verontwaardiging en een open brief aan het adres van Fidder, die afkomstig was van een van de geldschieters van zijn ploeg.

Uit het document blijkt dat er onder andere te weinig fietsen waren en dat ook de fietsafstelling niet bij alle renners volgens afspraak was. Wielerkleding, vrijetijdskleding, koffers, tassen en rugzakken waren op dat moment ook niet geleverd. Verschillende mensen rondom Scorpions Racing bevestigden dat verhaal eind mei aan WielerFlits én dat twee en een halve maand later weinig was veranderd. Hoewel de salarissen niet altijd op tijd waren, zijn die uiteindelijk wel altijd betaald.

Amateurisme, uitstel van betalingen en salarissen

Meerdere bronnen, die allen anoniem willen blijven, stellen dat Fidder het project onderschat heeft, ondanks zijn goede bedoelingen. Ook zijn er mensen geweest die de ploegeigenaar naar eigen zeggen hebben gewaarschuwd voor de uitdagingen die de stap van Endurance naar een Continental-team met zich meebrengen. Volgens een van hen zijn er onverantwoorde risico’s genomen, een andere bron noemt de gang van zaken amateuristisch.

Begin juni heeft WielerFlits elf vragen neergelegd bij Fidder. De levering van de fietsen liep volgens hem vertraging op, doordat Sarto een custom framebouwer is en er een tekort was aan bepaalde onderdelen. Door late goedkeuring van de UCI en leveringsproblemen was de kleding vertraagd. Er zou ook uitstel van betalingen zijn aangevraagd, maar Fidder ziet dat anders. Hij zegt dat er leveranciers zijn die helpen het team in goede banen te leiden.

Scorpions Racing houdt op te bestaan

Waar in juni het Endurance-team van Scorpions Racing werd ontbonden, komt daar nu ook de Continental-formatie bij. De huur van het pand – waarin de service course in Zwolle is gehuisvest – is deze zomer opgezegd. Renners hebben ingestemd met een verlaagd salaris, waardoor een deel van het wedstrijdprogramma toch nog kan worden afgewerkt.

Na de Midden-Brabant Poort Omloop (2 juli) reed de ploeg alleen nog de Baltic Chain Tour (half augustus), de Ronde van de Achterhoek (eind augustus) en de Omloop van Valkenswaard (afgelopen zondag). Dit weekend komt daar de Eurode Omloop bij, gevolgd door Gooikse Pijl een week later. Verder staan er nog een aantal Vlaamse kermiskoersen en de Sluitingsprijs Putte-Kapellen op het programma. Tien van de vijftien Scorpions Racing-renners hadden nog een doorlopend contract.

Fidder heeft woensdagavond aan WielerFlits laten weten dat Scorpions Racing na 2023 ophoudt te bestaan. “Het opstarten van de ploeg viel plotseling samen met het draaiende houden van een bedrijf op een onverwacht neergaande markt en langdurige uitdagingen in de familiesfeer. Het begrip ‘te veel ballen in de lucht houden’ was hierop zeker van toepassing. Met hulp van verschillende betrokkenen is ervoor gezorgd dat de continentale ploeg het seizoen 2023 kan afmaken. Renners en omkadering zijn geïnformeerd dat ze voor 2024 op zoek moeten naar een andere ploeg, waar mogelijk zullen wij ze daarbij vanuit de ploeg helpen.”

Wessel Mouris is daarin al geslaagd. De derdejaarsbelofte stapt over naar Metec-Solarwatt. Ook voor Niek Voogt is er de nodige interesse, al is hij komend jaar eerstejaars elite-renner. De rest van de omkadering en de renners zijn op dit moment echter het grootste slachtoffer van de teloorgang van Scorpions.