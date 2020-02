René Hooghiemster ontsnapt aan de dood: “De kwaliteit van het leven weer herstellen”

René Hooghiemster werd vijf weken geleden aangereden tijdens een trainingsrit op Mallorca. De val had veel impact op het lijf van de Nederlander: maar liefst twee weken lag Hooghiemster in Spanje op de intensive care. Sinds drie weken verblijft de Fries weer in Nederland, maar de 33-jarige coureur verkeert nog steeds in grote onzekerheid.

WielerFlits belde met de aangeslagen Hooghiemster, die ondanks zijn situatie opvallend helder en gemotiveerd om te herstellen was. “Het gaat opzich wel goed”, antwoordt hij op de eerste vraag hoe het met hem gaat. “Nadat ik van de intensive care mocht, ben ik met een privéjet naar het vliegveld in Eelde gebracht, waarna ik met de ambulance naar het ziekenhuis ben gereden.”

Revalideren

Vorige week werd Hooghiemster wederom geopereerd. Twee keer zelfs. Een keer werd er plastische chirurgie toegepast op het been, omdat daar zich te weinig vel bevond. De tweede keer kreeg de Nederlander een externe fixateur in zijn knie gezet. “Het zijn een soort van snaren die vastgeschroefd in het bovenbeen zitten”, legt hij uit. “Daardoor kan ik mijn verbrijzelde bovenbeen niet bewegen. Omdat er dankzij deze fixateur stabiliteit in het verbrijzelde bovenbeen is, kan mijn bot hopelijk weer goed aangroeien. Maar dat weten we pas over vier of vijf weken. Het is heel spannend.”

Met een gebroken nek, bekken, onderrug, ribben, bovenbeen en een gescheurde lever is het niet moeilijk om te geloven dat Hooghiemster zich momenteel in onzekere tijden bevindt. “Mijn voornaamste doel is om de kwaliteit van het leven weer te herstellen. Dinsdag mocht ik voor het eerst weer in het rolstoel. Dat was heel emotioneel. Daarvoor heb ik alleen maar plat op bed gelegen. Binnenkort ga ik het naar het revalidatiecentrum, waarna ik hoop om op 1 mei weer voor het eerst naar huis te kunnen. Dat ik weer met mijn vriendin kan zijn…”

Niet denken aan de fiets

Het is moeilijk om te denken aan het fietsen, nu de situatie zo onzeker is. “Nee, de kwaliteit van het leven herstellen is echt mijn grootste doel voorlopig, daarna zie ik het wel. Al wil ik wel graag ooit weer een comeback maken, al zal dat echt niet vóór volgend jaar zijn. Ik heb heel goed contact met mijn team (het Duitse P&S Metalltechnik, red.). Zij hebben mij de garantie gegeven dat ik ook nog volgend jaar mijn comeback voor hun kan maken. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Steun

“Ik ben sowieso heel dankbaar dat ik er nog ben. Ik zou niet de eerste geweest zijn in korte tijd…” Daarmee doelt Hooghiemster onder meer op oud-ploeggenoot Robbert de Greef, die vorig jaar kwam te overlijden. “Aron de Jong, Coen Vermeltfoort, Wiebe Scholten en Arne Peters, wielervrienden, waren op die bewuste dag met me aan het trainen en hebben me dus zien liggen in die afdaling. Ze zijn heel erg geschrokken, maar steunen me geweldig goed.”

“Ik ben heel dankbaar voor alle berichten”, eindigt hij. “De wielerwereld is een heel warme wereld. Dat is echt fantastisch om mee te maken.”