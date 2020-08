René Hooghiemster heeft de kwaliteit van het leven (bijna) hersteld

René Hooghiemster had nog maar één doel voor ogen toen hij in januari zwaargewond raakte tijdens een trainingsrit op Mallorca: de kwaliteit van het leven herstellen. De 34-jarige Fries kan acht maanden later zeggen dat het hem bijna is gelukt.

En dat is knap, als je weet dat Hooghiemster zichzelf moest terug knokken van een gebroken nek, bekken, onderrug, ribben, bovenbeen en een gescheurde lever. Hij lag twee weken op de intensive care en nog langer in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer in staat om lange fietstochten te maken én met zijn vriendin op vakantie te gaan.

“Ik bekijk alles door een roze bril. Ik geniet ook enorm van de ritten die ik maak. Wat ik nu kan is één groot feest, in het buitenland heb ik zelfs alweer bergen beklommen”, laat de 34-jarige renner weten. Het gaat dus eigenlijk heel goed met de Fries. “Het frustreert niet dat er dingen zijn die ik nog niet kan. Je probeert als topsport elke keer een stap voorwaarts te gaan. Nu doe ik dat ook, maar dan in extreme vorm.”

Verder revalideren

Hooghiemster is dan ook keihard aan het revalideren (geweest). Ook de komende periode staat in het teken van sterker worden. “Ik kan sinds drie weken zonder krukken lopen, maar de focus heeft bij mij veel meer op het fietsen gelegen. Ik merk dat de kracht in mijn rechterbeen zeer beperkt is, maar ik hoop dat die nog sterker kan worden.”

“Maar het is niet gek dat de kracht in mijn rechterbeen slechts 25 procent is van wat het zou moeten zijn. Het bovenbeen is verbrijzeld en daarnaast is mijn rechterbeen nu vier centimeter korter. Ik zou heel graag dat rechterbeen willen verlengen. Misschien is dat wel het einddoel.”

Dan zou hij wel nóg een keer geopereerd moeten worden. Hooghiemster is er inmiddels bijna aan gewend en weet zelfs dat er nog enkele operaties zitten aan te komen. “In oktober moet er nog een pen uit mijn bekken en dan moet mijn rug ook nog eens geopereerd worden, want ook daar zitten nog metalen platen in.”

Het zorgt er voor dat er nog veel onduidelijkheden zijn voor de renner van het continentale P&S Metalltechnik uit Duitsland. Denken aan een comeback is er dan ook helemaal niet bij voor de Nederlander. “Nee, dat is niet per se een doel. Ik fiets nu wel weer, maar als ik val tijdens een trainingskoers dan ben ik gewoon heel erg kwetsbaar.”

Nu weer plezier, eerst verdriet

Hooghiemster komt, ondanks de operaties die nog op de agenda staan en het vooruitzicht dat hij misschien nooit meer kan koersen, heel dankbaar over. “Ik haal heel veel plezier uit het leven, maar dat besef ik me nu ook omdat ik een deel van mijn vrijheid ben kwijtgeraakt.”

“Eind maart was voor mij echt de zwaarste periode. Ik mocht in het ziekenhuis geen bezoek meer ontvangen, behalve mijn vriendin. Voor het coronavirus had ik nog drie keer per dag bezoek. Toen heb ik die documentaire van Movistar maar in één dag uitgekeken. Door het coronavirus mocht ik ook niet naar het revalidatiecentrum.”

“Toen ben ik naar huis gegaan”, doet hij verder zijn verhaal. “Daar hebben we verdere revalidatie gedaan met ondersteuning van een bevriende fysio en trainer. Het revalideren thuis was kwalitatief goed, maar het is natuurlijk geen revalidatiecentrum waar alles is ingericht op jouw herstel. Nu heb ik mijn vriendin en familie meer belast.”

Nu is dat niet (bijna) niet meer aan de orde en kan er gelukkig ook weer plezier worden gemaakt. “Drie weken zijn we (Hooghiemster en zijn vriendin, red.) met de camper weggeweest laatst. Ik kwam Laurens ten Dam toen ook nog eens tegen bij de Strade Bianche”, eindigt hij. Het zijn dingen waar de Fries een half jaar geleden nog van droomde.