Familieband bij Jumbo-Visma, BEAT in de Scheldeprijs en Dekker over sprinten

In de rubriek WielerFlits Nationaal schenken we aandacht aan al het nieuws over het Continental-circuit in Nederland. In de derde uitgave van 2020 komen onder meer drie eerdere nieuwsberichten terug, vertelt Gijs Leemreize over zijn ervaringen in de Tour de la Provence en kijkt Nederlands beloftenkampioen David Dekker alvast vooruit naar het nieuwe seizoen.

BEAT enige Nederlandse ploeg in de Scheldeprijs

De Scheldeprijs ontvangt dit seizoen slechts één Nederlandse ploeg. Bij afwezigheid van Jumbo-Visma is dat BEAT Cycling Club. De continentale formatie van manager Geert Broekhuizen heeft zich aangemeld voor de nieuwe UCI ProSeries en mag daardoor als Conti-ploeg starten in een UCI 1.Pro-wedstrijd als de Scheldeprijs. Het is voor de nieuwe sprintkopman Bas van der Kooij een ideale kans om zich te tonen. De rest van het deelnemersveld bestaat uit elf WorldTour-ploegen en acht ProTeams.

Lars van den Berg koerst ook met hoofdmacht Groupama-FDJ

René Hooghiemster ontsnapt aan de dood: “De kwaliteit van het leven weer herstellen”

Jesse de Rooij heeft zijn ploeg Bike Aid verrast in Saudi Tour

Voor Jesse de Rooij begon deze maand met de Saudi Tour, waarin hij zijn debuut maakte voor zijn nieuwe ploeg Bike Aid. De 21-jarige Nederlander staat sinds dit jaar onder contract bij de Duitse continentale formatie. In het klassement werd De Rooij slechts 106e, maar hij liet zich wel zien in de openingsrit.

De Rooij zat in de vroege kopgroep. Maar doordat al vroeg waaiers getrokken werden, werd hij snel ingerekend. Toch is zijn debuut niet onopgemerkt gebleven bij de ploegleiding. “Jesse is natuurlijk nieuw in de ploeg en hij liet direct een goede indruk achter”, vertelt teammanager Timo Schäfer tegen WielerFlits.

“Hij heeft ons verrast voor zijn jonge leeftijd. Hij heeft veel zelfvertrouwen – wat goed is – en wil graag leren. We hebben veel vertrouwen in hem”, aldus Schäfer. Overigens was het niet De Rooijs echte debuut voor Bike Aid. Eind 2019 reed hij al enkele wedstrijden als gastrenner namens de ploeg in China. Met een ritzege in de Tour of Poyang Lake reed hij zich nog extra in de kijker.

Gijs Leemreize debuteert voor de WorldTour-ploeg: “Hopelijk mag ik vaker mee”

Een opvallende deelnemer bij Jumbo-Visma aan de Tour de la Provence vorige week. Development Team-renner Gijs Leemreize reed namens de WorldTour-tak mee in de 2.Pro-koers. Door een nieuwe UCI-regel is het vanaf dit seizoen mogelijk dat renners van een aan een WorldTour-team gelieerde opleidingsploeg, ook bepaalde koersen met de hoofdtak mogen meedoen. “Ik vond het vooral een supergave ervaring”, vertelt hij aan WielerFlits. Leemreize deed het goed tijdens de beklimmingen en werd 33stein het eindklassement.

“Een dikke week voor de Tour de la Provence kreeg ik een belletje van mijn trainer”, zegt de 20-jarige Achterhoeker over zijn oproep. “Hij vertelde mij dat hij een leuke mededeling voor me had en dat ik dus mee mocht naar Frankrijk. Ze hadden bij de WorldTour-ploeg een plek over en ze dachten dat het voor mij een goede leerstap zou zijn. Ze vonden dat ik er klaar voor was om een keertje met de profs mee te rijden. Toch was het wel enigszins onwerkelijk. Vorig jaar reed ik nog op clubniveau en nu rijd je ineens tussen de WorldTour-profs.”

Leren, leren, leren

Leemreize maakte zijn eerste wedstrijdkilometers dus niet in het geel-zwart van het U23-team. Dat was wennen. “Vooral de eerste dag. Maar heel eerlijk: het went wel heel snel. Vanaf de tweede dag was ik al helemaal bezig met de wedstrijd en niet zozeer meer met de snelle omschakeling. Dan besef je eigenlijk gelijk al niet meer dat je tussen de WorldTour-renners in rijdt. Mijn ploeggenoten hebben me ook supergoed opgevangen. Ze proberen je te helpen met wat je wel en niet moet doen. In die vier dagen heb ik echt heel veel geleerd.”

Uiteindelijk was hij de derde renner van Jumbo-Visma in het klassement. Onder andere op de flanken van de Mont Ventoux kon de talentvolle klimmer lang mee in het profpeloton. “Ik vond het vooral een supergave ervaring”, glundert hij. “Voor mijn gevoel heb ik mezelf goed kunnen laten zien, met name bergop. Ik vond het ook best wel relaxt, omdat er vanuit de ploeg geen druk was. Ik kon eigenlijk niets fout doen en alleen maar leren. Er was voor mij niet de noodzaak om een resultaat te rijden, wat me geholpen heeft om rustig te beginnen.”

Een knappe prestatie dus gezien het feit Leemreize vorig jaar nog voor clubteam Sensa-Kanjers voor Kanjers reed. “Qua niveau heeft het twee kanten. Enerzijds was het verschil wel groot met vorig jaar, vooral in de breedte. Bij de profs rijdt het gehele peloton hard omhoog. Aan de andere kant kwamen de toppers bij de beloften ook hier relatief gemakkelijk mee. Het gaat inderdaad harder, maar jongens als Attila Valter en Andrea Bagioli (beiden zijn eerstejaars prof, red.) reden ook vooraan mee. Qua uitslagen viel het me dus wel mee.”

Tips van aangetrouwde neef

Bovendien had hij met Robert Gesink een bekende leermeester. De vriendin van de 33-jarige klimmer is namelijk Daisy Leemreize. “Daisy is mijn nicht”, vertelt Gijs. “Daardoor kende ik Robert al een beetje, dus dat was wel een klein voordeel. Dan heb je toch sneller iemand die je een beetje op sleeptouw neemt. Hij hielp me tijdens de Tour de la Provence heel goed door het peloton heen. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Nu kun je het beste naar voren rijden’ of ‘Blijf nu maar even hier rijden, want hier zit je goed’. Dat soort tips. Robert zelf is natuurlijk een superervaren renner, hij weet waar hij het over heeft.”

Hoewel Jumbo-Visma U23 het seizoen volgende week pas begint in de Ster van Zwolle, volgden Leemreizes ploeggenoten zijn prestaties op de voet. “Ze vonden het mooi om me aan het werk te zien. Misschien is het voor hen een mooie motivatie. Wie weet zit eenzelfde soort kans er later dit seizoen voor hun ook wel in. Het is natuurlijk leuk om te zien dat die mogelijkheid er is. Wij trainen heel veel met elkaar, dus kunnen ze zich tijdens de trainingen wellicht aan mij spiegelen om bij zichzelf na te gaan wat zij zouden kunnen tussen de profs.”

Leemreize draaide naar eigen zeggen een goede winter, waarin hij met het Development Team onder andere ging langlaufen in Noorwegen. “Ik hoop dat ik nog een keertje meekan met het WorldTour-team. Maar dat weet ik nu nog niet. Ik heb mijn programma ontvangen met de wedstrijden die ik normaal gesproken ga rijden. Daar staat geen wedstrijd met de WorldTour-ploeg op. Maar mocht de kans zich nog een keer voordoen, dan wil ik uiteraard nog een keer graag mee. Die ervaring kan ik goed gebruiken voor mijn grote doel dit jaar: een goed resultaat neerzetten in de Tour de l’Avenir.”

David Dekker: “Mijn focus ligt dit jaar bij het winnen van massasprints”

Nederlands beloftenkampioen David Dekker stapte deze winter over van Metec-TKH naar SEG Racing Academy. De zoon van Wereldbeker-winnaar Erik (2001) richt zich in zijn laatste jaar als U23-renner bij de opleidingsploeg op het sprinten. Vorig jaar won hij alleen op het NK een massasprint, al liet hij met zeges in Brussel-Opwijk, de Omloop van de Houtse Linies en de eerste etappe van de Carpathian Courier Race (waar hij steeds won in een elitegroep) ook elders zien over een goede eindspurt te beschikken. Dat wil hij verder uitdiepen.

Hoewel ook Metec-TKH een goede reputatie heeft omtrent talentontwikkeling, trok SneakerDave de stoute schoenen dus aan en vertrok hij naar SEG Racing Academy. “Niet alleen op de fiets valt er nog een hoop te leren voor mij, maar ook ernaast”, vertelt hij aan WielerFlits. “Daarvoor zit ik bij SEG Racing Academy op de perfecte plaats. Ik leer veel bij over training, voeding en andere aspecten die mij moeten vormen tot een betere coureur. De professionele begeleiding die we binnenin de ploeg hebben, helpt daar enorm bij.”

Bij SEG Racing Academy leverden ze vorig jaar met Alberto Dainese (Team Sunweb) en Kaden Groves (Mitchelton-Scott) reeds twee sprinters af in de WorldTour. Beiden wisten reeds een massaspurt te winnen in het nog vroege seizoen. Waar de Italiaan de meer pure sprinter is, lijkt Groves meer op een type Michael Matthews of Peter Sagan. “Alberto en Kaden zijn erg sterk en hebben de afgelopen weken laten zien dat ze meer dan thuishoren in de WorldTour. Welk type ikzelf ben is iets wat ik nog steeds helemaal moet ontdekken.”

Schitteren in De Ster

Toch moet Dekker wennen aan het idee dat hij een sprinter is. “Ik heb nog altijd een liefde voor klassiekers en zwaardere koersen met wind en kasseien. Maar op de lange termijn denk ik dat ik meer een renner zal zijn voor de echte pure sprints. Dat is voor komend seizoen ook het grootste focuspunt, om massasprints te kunnen winnen. Dat SEG Racing Academy vorig jaar heeft laten zien dat ze weten hoe ze beide type sprinters moeten begeleiden en opleiden, geeft mij alleen maar meer vertrouwen dat ik de goede kant op zal gaan.”

Dekker maakt komende week zijn debuut voor de opleidingsploeg in de Ster van Zwolle, traditiegetrouw de seizoensopener van het Nederlandse circuit. Vaak eindigt die koers in een massasprint, een mooie eerste test dus; vorig jaar werd hij elfde. “Mijn grootste doel dit jaar is om uit te groeien tot een heel goede sprinter. Binnen het sprinten besef ik dat ik nog ervaring moet opdoen in bijvoorbeeld het positioneringswerk, maar ik heb er vertrouwen in dat ik al veel ga leren en ervaring ga opdoen met de eerste koersen die ik ga rijden.”

In de voetsporen van vader Erik

In navolging van Erik Dekker hoopt ook diens zoon zich de komende jaren profrenner te mogen noemen. Aan de 22-jarige Noord-Brabander om dit seizoen zijn visitekaartje af te geven. “Om het überhaupt tot de profs te schoppen is al een droom”, geeft Dekker junior mee. “Maar ik droom natuurlijk ook verder dan dat. Het palmares van mijn vader is iets waar ik absoluut naar opkijk en jaloers op kan zijn. Tegelijkertijd denk ik niet dat de wedstrijden waar hij goed in was meteen de koersen zouden zijn waar ik goed zou kunnen presteren.”

Bovendien vindt David dat de twee als renner niet te vergelijken zijn. “Hij was beter in het klimwerk en het tijdrijden. Ik daarentegen ben gefocust op het sprinten en daarnaast het klassieke werk waar hij ook goed in was. Ik ben ambitieus genoeg om te geloven dat ik in staat ben om ooit op hetzelfde niveau te kunnen meedoen om de overwinning. Waar dat bij mijn vader in bijvoorbeeld Tirreno-Adriatico, de Clásica San Sebastián of de vroege vlucht van de Tour de France was, droom ik meer van Parijs-Roubaix of het winnen van sprints.”

Aden Paterson (À Bloc) laat zich zien in Turkije

Loohuis stapt in bezemwagen tijdens tweede rit in Antalya

Voor Lars Loohuis heeft de Tour of Antalya anderhalve etappe geduurd. De pas 19-jarige renner van À BLOC moest onderweg meerdere keren van fiets wisselen. Zijn elektrische versnellingsapparaat werkte niet, vervolgens was zijn crank kapot en hij had enkele keren een nieuw wiel nodig. Door deze tegenslagen kwam Loohuis helemaal achterin de koers terecht, tussen meer geloste renners.

Daarbovenop kwam nog dat het weer en het parcours niet meezaten voor Loohuis. Precies toen het noodweer begon langs de kust van Antalya en de heuvelzone aanbrak, moest hij keer op keer wisselen. Loohuis besloot daarop om in de bezemwagen plaats te nemen. Zijn eerste koers van 2020 eindigt daarom met een DNF achter zijn naam.

Aden Paterson en André Luijk wisten in de gruppetto de finish te bereiken. Paterson, die op de openingsdag nog de hele dag in de aanval reed, kreeg een lekke band op het moment dat Loohuis door de volgwagen van À BLOC geholpen werd. De gelegenheidsdrager van de groene tussensprinttrui verloor daardoor veel tijd, maar reed de rit wel uit.

