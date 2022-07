Remco Evenepoel genoot van de Tour de France: “Hoed af voor Jumbo-Visma”

Remco Evenepoel begint zaterdag in de Clásica San Sebastián aan het tweede deel van zijn seizoen. Orgelpunt in dat programma: de Vuelta a España die in het derde weekend van augustus begint in Utrecht. Hij bereidde zich in Livigno voor middels een hoogtestage, van waaruit hij iedere dag de finales van de Tour de France kon kijken. “Voor mij is Tadej Pogačar nog steeds de beste renner ter wereld”, vertelt hij in een Zoom-meeting waarbij WielerFlits aanwezig was.

“Het was een heel snelle, hete en lastige Tour”, vat hij zijn conclusie kort samen. “Jumbo-Visma deed het gemakkelijk doen lijken, maar het was moeilijk voor iedereen. Ik was niet verrast door de prestatie van het Nederlandse team. Maar wat zij met de voltallige ploeg hebben bewerkstelligd, was behoorlijk indrukwekkend. Het was prachtig om naar te kijken. Ze hadden een groot plan voorafgaand aan de Tour en dat plan hebben ze aan heel de wereld laten zien. Ik kan daar alleen maar mijn hoed voor afnemen. Na mijn lange trainingen in Italië was dat voor mij prachtige televisie. Ik heb er echt enorm van genoten”, vertelt hij.

Jumbo-Visma kreeg Tadej Pogačar op zijn knieën, maar Evenepoel vindt niet dat hij echt kraakte. “Hij verloor twee keer tijd, dat kan iedereen overkomen. De dag dat Jumbo-Visma hem aanviel op de Galibier was voor hem heel zwaar. Hij won wel drie etappes, werd beste jongere en hij werd tweede in het eindklassement. Dus van een slechte Tour is geen sprake. In mijn ogen is hij nog altijd de beste renner ter wereld. Jumbo-Visma is als team veel sterker en in de breedte stabieler dan UAE Emirates. Wat Pogačar doet is echt fenomenaal. Veel zaken lost hij in zijn eentje op, zeker in de laatste week. We moeten hem respecteren.”

