‘Remco Evenepoel overweegt toch Vuelta te rijden’

Mogelijk gaat Remco Evenepoel dit jaar toch zijn titel in de Vuelta a España verdedigen. Vorige maand sloot zijn ploegbaas Patrick Lefevere deelname aan de Vuelta nog uit omdat er te veel druk van buitenaf bij zou komen kijken, maar volgens Het Laatste Nieuws is de Spaanse ronde toch een serieuze optie voor de Belg van Soudal Quick-Step.

Eerder bevestigde de ploeg van Evenepoel dat hij deel zou gaan nemen aan de Ronde van Zwitserland, die 11 juni van start gaat, en het BK op zowel de tijdrit als op de weg. De wereldkampioen zag eerder zijn Giro d’Italia in het water vallen door een coronabesmetting, die hem dwong op te geven in het roze na de negende etappe.

De Vuelta stond oorspronkelijk niet op het programma van Evenepoel, maar door zijn opgave in de Giro is deelname toch nog een optie geworden. De Ronde van Spanje vindt dit jaar plaats van 26 augustus tot en met 17 september en start met een ploegentijdrit in Barcelona. Vorig jaar kroonde Evenepoel zich tot eindwinnaar, waarmee hij de eerste Belgische winnaar van een grote ronde werd in 44 jaar.

