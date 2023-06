Remco Evenepoel maakt na Giro-opgave comeback in Ronde van Zwitserland

Remco Evenepoel maakt een kleine maand na zijn opgave in de Giro d’Italia zijn rentree in de Ronde van Zwitserland. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step zal daar op zondag 11 juni van start gaan in een rittenkoers met twee tijdritten. Daarna zal Evenepoel ook nog het BK tijdrijden en het BK op de weg betwisten, voor hij op trainingskamp gaat. De Tour de France gaat hij dus ook niet rijden.

In overleg met de ploegleiding heeft Evenepoel besloten dat de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) de beste optie is om weer terug te keren in de koers, een kleine maand na zijn opgave wegens een positieve coronatest in de Giro d’Italia. In Zwitserland hoopt hij zich optimaal voor te bereiden op het BK tijdrijden. Na de nationale kampioenschappen trekt Evenepoel naar Val di Fassa, waar hij twee weken op hoogtestage gaat in aanloop naar het WK wielrennen in Glasgow.

“Het was een uitdaging om een planning te maken voor de rest van het seizoen”, aldus Evenepoel. “De Giro was het hoofddoel van het jaar en wat daar gebeurde is jammer, dus was het belangrijk om nu de juiste keuzes te maken. Hopelijk kan ik goede benen vinden voor het Belgisch kampioenschap, waar ik mijn tijdrittitel verdedig en wil zien wat ik kan doen in de wegrit.”

Door de deelname van Evenepoel aan de Ronde van Zwitserland is zijn eigen toertocht, de REV Ride in Schepdaal, verplaatst van 10 juni naar 1 juli. De wereldkampioen zal daarbij aanwezig zijn, op de dag van het Grand Départ van de Tour de France.

Lees ook: Deelnemers Ronde van Zwitserland 2023

Wedstrijdprogramma Remco EVENEPOEL