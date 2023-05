Patrick Lefevere sluit ook Vuelta a España uit voor Remco Evenepoel dit jaar

Geen Tour de France en ook geen Vuelta a España voor Remco Evenepoel dit jaar. Na zijn opgave in de Giro d’Italia wegens een positieve coronatest zal de wereldkampioen geen grote rondes meer rijden in 2023, als het aan zijn ploegbaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step ligt. Dat vertelt Lefevere aan Het Nieuwsblad.

Een Tourdebuut van Evenepoel had hij al uitgesloten. “Als hij daar niet schittert, zullen velen hem met bazooka’s neerschieten”, was de conclusie van Lefevere. Ook de Vuelta, die Evenepoel vorig jaar nog won, zal waarschijnlijk niet op zijn programma staan. “Remco heeft de Ronde van Spanje al gewonnen. Dus niemand zou een andere uitkomst van hem accepteren. Bovendien zou het opnieuw een vrij zware en zeer specifieke voorbereiding vereisen.”

In plaats van de Spaanse grote ronde zal de wereldkampioen via het BK tijdrijden en het BK op de weg toewerken naar het WK in Glasgow. Er werd nog gedacht aan het Critérium du Dauphiné, maar dat komt te vroeg voor Evenepoel. In het najaar volgen dan mogelijk de Clásica San Sebastián, de Canadese eendagskoersen en de Ronde van Lombardije.

Hartonderzoek

Ondertussen is Evenepoel redelijk hersteld van zijn ziekte. “Donderdag testte hij voor het eerst eerst negatief. We denken dan ook dat hij in totaal vijf dagen ziek is geweest. Vooral dinsdag waren de symptomen het sterkst: hoofdpijn en keelpijn, naast grote vermoeidheid. Maar nu is hij beter. We laten hem het hele weekend rusten en begin volgende week krijgt hij harttesten”, aldus Lefevere.

