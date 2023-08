Remco Evenepoel over toekomst bij Soudal Quick-Step: “Een contract is een contract”

De afgelopen weken was er veel te doen over Remco Evenepoel, die volgens de geruchten mogelijk vroegtijdig zou vertrekken bij Soudal Quick-Step. De wereldkampioen tijdrijden is echter van plan om zijn contract bij het Belgische WorldTeam gewoon uit te dienen. Dat vertelde hij in de Lanterne Rouge-podcast. “Normaal gesproken wel, ja”, antwoordde Evenepoel op de vraag of hij volgend jaar nog voor Soudal Quick-Step rijdt.

“Ik heb een contract tot eind 2026. Er is zoiets als respect. Een contract is een contract”, aldus Evenepoel. “Je kan niet zomaar zeggen: doei, ik ga. Dat is niet hoe het gaat. De wielerwereld is niet de voetbalwereld, waar je gewoon 200 miljoen geeft en een renner of speler haalt. Maar als we veel verbeteren – op het gebied van wetenschap, voeding en de dingen rond het team voor de grote rondes – kunnen we snel op hetzelfde niveau zijn als teams als UAE Emirates en Jumbo-Visma. Bovendien hebben we ook al veel kennis binnen het team.”

“Sommige jongens waren te relaxed”

Wel zegt Evenepoel het belangrijk te vinden dat het team versterkt wordt voor volgend jaar. “Het is altijd goed om grote namen naar het team te brengen, want dan zal er tussen de knechten ook competitie ontstaan. Ze brengen elkaar allemaal naar een hoger niveau. Ik denk dat we dat nodig hebben in ons team. Soms waren sommige jongens te relaxed. Ze dachten: we hebben toch wel een plekje in de klassementsploeg. Daarom ben ik blij dat sommige renners overkomen, waaronder al één grote naam. Ik weet niet of er nog anderen komen, ik hoop het.”

Mikel Landa

Met die ene grote naam doelt Evenepoel op Mikel Landa. “Ik ben zeer blij dat hij komt. Er waren meer namen, grote namen. Ook Sivakov en De Plus, ja. Dat lukte niet, dus ik was op dat moment wat teleurgesteld. Met die twee kun je naar de oorlog. Ik dacht dat we onze kans gemist hadden.”

“Maar Landa is een renner die weet hoe je grote rondes moet winnen met zijn team. Hij is 33 jaar nu. Dat is niet te oud, denk ik. Hij is een goede renner, die veel ervaring bij een jong team brengt. Ik denk dat dit de best mogelijke actie is geweest die Patrick had kunnen doen dit jaar. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik niet hoop dat er nog één extra renner komt, een van net onder het niveau Landa. Een renner die ergens tussen het niveau Ilan (Van Wilder, red.), Vervaecke en Cattaneo zit. Maar het is moeilijk om een renner van die categorie te vinden. Ze zijn duur.”

Type Sepp Kuss

Over zijn helpers voor op het vlakke heeft Evenepoel geen verdere wensen. “We hebben Asgreen, Lampaert, … Op dat gebied maak ik me totaal geen zorgen. Dan is het alleen nog zaak om de balans te vinden tussen de sterke klimmers, de pure klimmers en de echte meesterknechten, het type Sepp Kuss. We hopen dat we nu zo’n renner hebben gevonden met Landa. Ik geloof echt dat hij dat kan. Ik heb het gevoel dat zijn beste jaren waren toen hij als knecht reed, toen hij Froome hielp.”

