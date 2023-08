Vader Evenepoel sluit vertrek van Remco niet uit: “Concrete interesse van drie teams”

De vader van Remco Evenepoel, Patrick, heeft de geruchtenmolen weer op gang gebracht. In een interview met de Waalse krant La Dernière Heure vertelt hij dat hij niet kan verzekeren dat Evenepoel in 2024 voor Soudal Quick-Step zal rijden. “Remco wil volgend jaar meedoen voor de winst in de Tour. Momenteel is het niet zeker of die ambitie realistisch is bij Soudal Quick-Step.”

Tijdens de Tour de France waren er heel wat geruchten over Evenepoel en INEOS Grenadiers. De Britse ploeg zou de Belg willen en ze zouden daar eventueel zelfs een overname van de ploeg van Patrick Lefevere voor over hebben. De geruchten gingen na een tijdje echter weer liggen, zeker nadat Evenepoel zelf reageerde: “Voor mij is er geen reden om ongelukkig te zijn bij Soudal Quick-Step. Laat ik zeggen dat er small bullshit rondgaat”, vertelde de wereldkampioen duidelijk .

De situatie is nu weer veranderd. De vader van Evenepoel heeft een aantal opvallende uitspraken gedaan over de toekomst van zijn zoon. “We moeten eerst afwachten hoe het team zal evolueren. Remco wil blijven, maar op voorwaarde dat hij volgend jaar in de Tour al competitief kan zijn. Om te kunnen strijden tegen Vingegaard en Pogacar moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruit zetten.”

Vader Evenepoel: “Niet alleen interesse van INEOS”

“Als alles en iedereen rondom Remco perfect is, kan hij meedingen naar eindwinst in de Tour. En dat wil hij ook. Momenteel is het niet zeker of die ambitie realistisch is bij Soudal Quick-Step”, is vader Evenepoel scherp. “Misschien binnen drie jaar wel, maar Remco wil volgend jaar al meedoen.”

Bovendien geeft Patrick Evenepoel aan dat er meerdere andere mogelijkheden zijn: “Er is interesse in Remco, ja, en niet alleen van INEOS. Ik heb al contact gehad met vijf grote ploegen, waarvan drie zeer concreet. Dat is logisch, zolang Soudal Quick-Step niet kan garanderen dat Remco volgend jaar zal kunnen strijden voor Tourwinst.”

