Kogel is door de kerk: Mikel Landa tekent bij Soudal Quick-Step

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook definitief: Mikel Landa zal de komende jaren uitkomen voor Soudal Quick-Step. De 33-jarige klimmer verlaat Bahrain Victorious en tekent voor twee seizoenen bij de Belgische formatie. Landa, die de laatste jaren kopman was, zal bij zijn nieuwe ploeg vooral in dienst rijden van Remco Evenepoel.

Dat Landa volgend jaar deel zal uitmaken van de selectie van Soudal Quick-Step, is geen verrassing. Patrick Lefevere, de teammanager van de Belgische formatie, liet eerder al weten dat de sierlijke Baskische klimmer vanaf 2024 zal uitkomen voor zijn ploeg. Het was echter nog wachten op de definitieve bekendmaking. Soudal Quick-Step heeft vandaag, in een ludiek filmpje, de komst van Landa aangekondigd.

Landa, die de laatste jaren kopman was bij Bahrain Victorious, zal in een andere rol gaan koersen. “Hij besloot zelf om op zijn 33ste voor twee jaar in dienst van Remco Evenepoel te rijden. Via een verzorger van ons die hem goed kent, legde hij zelf de eerste contacten. Ik denk dat Remco daar wel blij mee is, ook al stelt hij zelf eigenlijk weinig eisen”, gaf Lefevere eerder deze maand nog aan.

Landa schoot dit seizoen uit de startblokken met goede klasseringen in onder meer de Ruta del Sol (2e), Ronde van Catalonië (5e), Ronde van het Baskenland (2e) en de Waalse Pijl (3e), maar de Tour de France verliep niet naar wens. De Spanjaard begon met klassementsambities aan de Franse ronde, maar kwam totaal niet in het stuk voor. Landa lijkt zich nu op te maken voor de Vuelta a España, waar hij de degens zal kruisen met zijn toekomstige kopman Evenepoel.

Soudal Quick-Step is druk bezig om de klimkern rond zijn Belgische goudhaantje te versterken, al staken de voorbije weken wel weer geruchten de kop op dat Evenepoel volgend jaar wellicht zal uitkomen voor INEOS Grenadiers. De vader van Remco Evenepoel, Patrick, heeft de geruchtenmolen weer op gang gebracht. Evenepoel senior plaatste in een interview met de Waalse krant La Dernière Heure de nodige vraagtekens, onder meer bij de sterkte van Soudal Quick-Step.

Dit leidde tot een mediarelletje tussen vader Evenepoel en Lefevere. De jonge Evenepoel heeft zich hier inmiddels van gedistantieerd. “Ik weet goed genoeg wat ik moet doen. Zowel mijn papa als Patrick zouden beter zwijgen. Ze moeten mij gewoon mijn ding laten doen”, is de wereldkampioen van Wollongong stellig.

Landa is klaar voor ’transformatie’ Mikel Landa heeft erg veel zin in zijn Belgische avontuur, zo laat hij weten in een persbericht. “Het is een geweldige ploeg waar ik altijd veel respect voor heb gehad. Ik heb in mijn carrière al voor Italiaanse, Spaanse en Britse teams gereden, dus ik kijk er ook naar uit om wat te ontdekken over de Belgische cultuur.” “Mijn rol is duidelijk: Remco zo goed mogelijk ondersteunen bij het behalen van zijn doelen, waar ik ontzettend gemotiveerd voor ben. Ik kan mijn ervaring gebruiken om in grote rondes hem zo lang mogelijk bij te staan, aangezien ik zelf jarenlang heb meegedaan voor de podiumplekken. Ook heb ik andere renners al aan zeges geholpen.” “Ik vind het altijd prettig om jonge renners te helpen. Ik denk dan ook dat we een goede match te pakken hebben. Ik ben er zeker van dat ik Remco goed kan helpen, en waar nodig zelf ook nog resultaten kan rijden.”