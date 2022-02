Remco Evenepoel kijkt uit naar Ronde van Valencia: “Zware gravelklim in mijn voordeel”

Interview

Woensdag begint met de Ronde van Valencia de eerste Europese rittenkoers van 2022. Aan de start onder meer Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen van Quick-Step-Alpha Vinyl, die dinsdagmiddag in een jolige, digitale meeting de pers van antwoorden op hun vragen voorzagen. De 22-jarige Belg wil geen eindresultaat op de komende week plakken. “Laat ik het dan zo zeggen: ik wil twee keer meedoen voor ritwinst”, vertelt hij aan onder meer WielerFlits.

Evenepoel genoot de laatste maand thuis in België van een aantal dagen vrijaf. Door het slechte weer aldaar sloeg hij een paar trainingen over, maar dat maakte hij goed tijdens een stage van zijn ploeg in de Algarve. Daar werkte hij hard, want woensdag volgt in Valencia meteen een aankomst bergop. “Dat gaat meteen lastig zijn”, vertelt hij. “Maar het is wel lekker om de longen open te zetten en je hart aan het werk te zetten. We krijgen er redelijk goed weer bij, dat is fijn om naar uit te kijken. Ik heb de koersen op Mallorca gevolgd en gezien dat een aantal jongens al op een hoog niveau rondrijdt. Movistar zal sterk zijn.”

Zware gravelklim op dag drie

Voor het eindklassement is – na de openingsrit – vooral de derde etappe van belang, met onderweg onder andere de bekende Coll de Rates. De aankomst ligt dan op Antenas del Maigmó, waar vlak voor de top een gravelstrook ligt. “En die is zwaar”, lacht Evenepoel. “We deden namelijk een verkenning van die klim, maar we zijn aan de verkeerde kant omhoog gereden. Dat kwam omdat we niet geloofden dat we op zo’n slechte gravelweg omhoog zouden fietsen in koers, met een aantal grote rotsblokken. We dachten dat het een fout in onze GPS was, maar dat blijkt niet zo. Het zal een mooie mountainbike-rit zijn”, grapt hij.

REV kijkt er wel naar uit. “Waarom niet? Het is altijd iets speciaals, zeker op het einde van een rit. De sectie is drie kilometer lang en erg steil, dus dat gaat zeker vuurwerk opleveren.” Op vraag van WielerFlits legt hij uit wat het verschil is tussen klimmen op asfalt en gravel. “Het is vooral de druk die je op je banden moet laten rusten, dat is anders. Je moet grip houden op de ondergrond om kracht te kunnen blijven leveren, zodat je geen snelheid verliest. Niet te veel bewegen. Dat is een heel specifieke inspanning. Ook al omdat het gemiddeld een procent of tien is, zal er van staan op de pedalen weinig sprake gaat zijn.”

Dat laatste ziet de jongeling als een voordeel voor zichzelf. “Ik ben iemand die wat meer in het zadel klimt. Het is jammer dat we die kant uiteindelijk niet verkend hebben, want een aantal ploegen heb ik dat wel zien doen. Bij de aanvang van de sector waren het precies allemaal omlaag gekomen stenen en rotsen, vandaar dat we dachten dat wijzelf fout zaten. Dat brengt overigens nog een volgende uitdaging met zich mee, naast het klimwerk: het is vooral hopen om geen lekke banden te krijgen”, stelt hij. Jakobsen vult aan: “Ik zet traction control aan op mijn fiets”, geeft hij mee om de moeilijkheid van de gravelstrook aan te geven.

Evenepoel spreekt geen verwachtingen uit

De Belg kijkt vooral naar de twee bergritten en niet zozeer naar het eindklassement. “Ik zou heel blij zijn als ik tijdens de twee aankomsten bergop kan meedoen voor de ritzege”, legt hij uit. “Daar moet ik proberen naar te streven. Het is altijd moeilijk om te zeggen dat je wint of iets dergelijks. Dat gaat niet. Lukt het om een keer te winnen, des te beter. Lukt dat niet, dan is het jammer en gaan we op naar de volgende.” Naast Evenepoel en Jakobsen, staan namens Quick-Step-Alpha Vinyl ook Mattia Cattaneo, Josef Černý, Mikkel Frøhlich Honoré, Yves Lampaert en Michael Mørkøv aan het vertrek. De rittenkoers duurt tot en met zondag.

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Valencia 2022