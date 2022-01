Voorbeschouwing: Ronde van Valencia 2022

Na de Challenge Mallorca gaat de Spaanse wielerkalender verder met de Ronde van Valencia, de eerste koers uit de UCI ProSeries. De vijfdaagse etappewedstrijd begint op woensdag 2 februari in Les Alqueries en eindigt in de stad València. Vorig jaar ging Stefan Küng met de eindwinst aan de haal. Wie mag zich dit seizoen de winnaar noemen? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Historie

De Ronde van Valencia is toe aan zijn 73e editie. Voor de vroegste geschiedenis van de wedstrijd moeten we terug naar 1929, toen Salvador Cardona zich tot eerste winnaar liet kronen. Datzelfde jaar won hij ook een etappe in de Tour de France. Later in zijn carrière schreef hij ook twee ritten in de Vuelta a España, de Ronde van Catalonië en het Spaans kampioenschap op zijn naam. Na de zege van Cardona werd de wedstrijd gewonnen door renners als Mariano Cañardo, Federico Ezquerra en Julián Berrendero.

De koers werd aanvankelijk gehouden onder de naam Vuelta a Levante. Later werd gekozen voor de naam Vuelta a las Tres Provincias. Tegenwoordig hebben we het gewoon over de Volta a la Comunitat Valenciana, kortweg de Volta a Valenciana. Nog niet zo lang geleden leek de ronde een stille dood te sterven, omdat de toenmalige organisatie de financiën niet meer rond kreeg en de wedstrijd van de kalender verdween. Dankzij de inspanningen van Ángel Casero, winnaar van de Vuelta a España van 2001, keerde het evenement terug.

Wout Poels wist in 2016 de eerste editie van de teruggekeerde Ronde van Valencia te winnen na etappezeges in de tijdrit naar Oropesa del Mar en de bergrit naar Xorret del Catí. In de edities die volgden trokken Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Ion Izagirre, Tadej Pogačar en Stefan Küng aan het langste eind. Valverde is met drie eindzeges recordhouder in Valencia. Hij zette de ronde niet alleen in 2018 op zijn naam, maar ook in 2004 en 2007. Hilaire Couvreur, Rik Van Looy en Eddy Merckx zorgden voor Belgisch succes, Poels en Tom Cordes zijn de Nederlandse winnaars.

Laatste tien winnaars Ronde van Valencia

2021: Stefan Küng

2020: Tadej Pogačar

2019: Ion Izagirre

2018: Alejandro Valverde

2017: Nairo Quintana

2016: Wout Poels

2008: Rubén Plaza

2007: Alejandro Valverde

2006: Antonio Colom

2005: Alessandro Petacchi

Vorig jaar

Oorspronkelijk zou de Ronde van Valencia vorig jaar in februari worden verreden, maar vanwege de coronasituatie werd de koers verplaatst naar april. De ronde begon met een serieuze etappe met drie beklimmingen van tweede en een van derde categorie. Normaal maakt Callum Scotson deel uit van de sprinttrein van Arnaud Démare, maar in deze openingsrit waren de schijnwerpers op de Australiër gericht. Met nog 22 kilometer te gaan, reed hij weg uit de voorste groep van een in brokken uiteengeslagen peloton. De wereldkampioen ploegachtervolging van 2016 deed een beroep op al zijn hardrijderscapaciteiten en ondanks een val wist hij de zege veilig te stellen.

Een dag later was het opnieuw feest bij Groupama-FDJ. De Franse ploeg werkte hard om het tot een massasprint te laten komen, en dat lukte. Kopman Démare stelde aan de finish niet teleur en zorgde voor het tweede dagsucces op rij. In de derde etappe was het aan de klimmers, want de aankomst was deze keer bergop op de Alto de la Reina. Scotson vocht voor wat hij waard was, maar moest op het lastige parcours lossen en afstand doen van de gele trui. Het was uiteindelijk Enric Mas die de beste zaken deed. De Spaanse klimmer was op de slotklim te sterk voor Victor Lafay en Elie Gesbert in de strijd om de etappezege en klom naar de leiding in het klassement.

De vierde etappe was een tijdrit over 14,3 kilometer over hoofdzakelijk vlakke wegen. Mas moest daarin vooral een voorsprong van 51 seconden verdedigen op Europees kampioen tegen-de-klok Stefan Küng, die in de bergetappe naar de Alto de la Reina de schade beperkt had gehouden. De leider in het klassement wist in eerste instantie zijn verlies klein te houden, maar een lekke band kostte de Spanjaard uiteindelijk te veel tijd. Küng bezorgde Groupama-FDJ de derde etappezege in vier dagen en reed in de slotetappe de eindoverwinning naar huis. Démare zorgde voor extra feestvreugde door na de tweede ook de laatste rit achter zijn naam te zetten.

Eindklassement Ronde van Valencia 2021

1. Stefan Küng (Groupama-FDJ)

2. Nelson Oliveira (Movistar) op 6s

3. Enric Mas (Movistar) op 36s

4. Victor Lafay (Cofidis) op 45s

5. Élie Gesbert (Arkéa Samsic) op 1m01s

Parcours

Woensdag 2 februari, etappe 1: Les Alqueries – Torralba del Pinar (166,7 km)

De Ronde van Valencia begint gelijk met een serieuze etappe met 2900 meter hoogteverschil en een aankomst bergop. Vanuit Les Alqueries, gelegen op de kustvlakte van de Middellandse Zee, zoekt de koers het bergachtige binnenland op. Na een geaccidenteerde aanloop is de Alto de Costur (3 km aan 8,7%) van tweede categorie de eerste klim op de route, vlot gevolgd door de El Remolcador (9,9 km aan 3,6%). Dan kronkelt het parcours over golvende wegen verder naar het lastige sluitstuk van de etappe. Op negentien kilometer van de aankomst beginnen de renners aan de Ayodar (4,3 km aan 5,1%), de voorlaatste klim.

Het is de opwarmer voor de slotklim van de dag, de beklimming naar Torralba del Pinar (4,6 km aan 7,2%). Vanaf de top is het nog 3,7 kilometer in licht dalende lijn naar de streep. Het is een aankomst voor klimmers en puncheurs, en de klassementsrenners moeten zorgen dat ze hier bij de besten zijn aan de finish.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.04 en 17.28 uur

Donderdag 3 februari, etappe 2: Bétera – Torrent (172,1 km)

Waar de openingsetappe de renners onderweg naar 964 meter hoogte bracht, gaat de tweede rit niet hoger dan 591 meter. Vanuit Bétera, in de zuidelijke uitlopers van de Serra Calderona, trekt de route weer het bergachtige binnenland van Valencia in. Na 48 kilometer over golvende wegen is de Gabaldón (4,1 km aan 5,3%) van derde categorie de eerste klim op de route. Na 84 kilometer volgen drie klimmetjes binnen een afstand van 35 kilometer: de Rio Juanes (2,3 km aan 7,3%), de La Muela (5,8 km aan 4%) en de Fuente La Real (5,2 km aan 3,8%). Daarna gaat het terug richting de kust.

Voordat de renners aankomen in aankomstplaats Torrent, ligt met nog achttien kilometer te gaan de laatste beklimming van de dag te wachten, de Calicanto (4,3 km aan 2,6%) van derde categorie. Normaal gesproken gaat deze niet voor veel problemen zorgen bij de profs, waardoor we na 172,1 kilometer een sprint mogen verwachten.

Start: 12.56 uur

Finish: tussen 17.04 en 17.28 uur

Vrijdag 4 februari, etappe 3: Alicante – Alto Antenas del Maigmó Tibi (155,1 km)

Met vijf beklimmingen in de laatste honderd kilometer, een aankomst bergop over gedeeltelijk onverharde wegen en 3664 meter hoogteverschil staat op de derde dag een zware etappe te wachten. De renners beginnen in Alicante en rijden eerst over de kustvlakte naar Benidorm. Van daaruit gaat de route het binnenland in en vervolgens is het nergens meer echt vlak. De Coll de Rates (13 km aan 4,3%) van tweede categorie, een populaire trainingsberg voor de profs, is de eerste klim van de dag na 56 kilometer, snel gevolgd door de Fageca (4 km aan 3,6%). Voor het eerst deze ronde gaan de renners voorbij de duizend meter boven zeeniveau op de Benifallim (11,2 km aan 3,8%).

Na een lange afdaling is de Tibi (5,5 km aan 5,1%) op twintig kilometer van de finish de voorlaatste klim van de dag, de opwarmer voor de veelbelovende afsluiter van deze etappe. De aankomst bergop op de Alto Antenas del Maigmó Tibi (5,4 km aan 8,4%) is niet voor niets van eerste categorie: in de laatste 2,7 kilometer loopt de weg over 1700 meter aan ongeveer 8,2% omhoog over onverharde paden. De slotkilometer is dan weer verhard, maar ook daar is het nog zwaar: in de laatste 500 meter klimt de weg aan 11% over enkele haarspeldbochten. Pas in de laatste honderd meter gaat het rechtdoor naar de finish.

Start: 13.07 uur

Finish: tussen 17.03 en 17.28 uur

Zaterdag 5 februari, etappe 4: Orihuela – Torrevieja (193,1 km)

Na de koninginnenrit naar de Alto Antenas del Maigmó Tibi hebben de renners het zwaarste van het parcours achter de rug. De vierde rit begint met een lus van 30 kilometer door de vlakke regio van startplaats Orihuela. Daarna trekt de route verder het binnenland van Valencia in en wacht na 63 kilometer de enige klim van de dag, de Campules (6,2 km aan 1,8%). Na 110 kilometer hebben de renners het meeste klimwerk gehad en gaat het parcours langs de kust naar aankomstplaats Torrevieja. Na 158 kilometer doorkruisen de renners al een keer de finish, maar dan wacht ze nog een ronde van 34 kilometer rond het zoutmeer Laguna de Torrevieja tot de daadwerkelijke finish.

Twee jaar geleden klopte Dylan Groenewegen Fabio Jakobsen in Torrevieja en de verwachting is dat opnieuw wordt gesprint in deze badplaats.

Start: 12.37 uur

Finish: tussen 17.03 en 17.28 uur

Zondag 6 februari, etappe 5: Paterna – València (92 km)

De laatste etappe is de kortste van de ronde met 92 kilometer. De renners beginnen in Paterna en rijden dan in een grote lus naar de finish in de stad Valencia. Het is een rit zonder moeilijkheden en de finish lijkt voor de sprinters opnieuw op het lijf geschreven. Het parcours is een blauwdruk van vorig jaar, toen Arnaud Démare hier Jon Aberasturi en Timothy Dupont in een massasprint versloeg. Ook Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen wonnen de afgelopen jaren in Valencia.

Start: 15.10 uur

Finish: tussen 17.10 en 17.20 uur

Favorieten

Movistar brengt zijn kanonnen Alejandro Valverde en Enric Mas ook in Valencia in stelling na een succesvolle seizoensstart op Mallorca. Daar lieten beide klimmers zich veelvuldig op het voorste plan zien en won Valverde de Trofeo Pollença-Andratx op een typische Valverde-aankomst. Een dag eerder eindigde de ondertussen 41-jarige Spanjaard ook al kort in de zware Trofeo Serra de Tramuntana. Valverde won de Ronde van Valencia al drie keer in 2004, 2007 en 2018 en is een belangrijke kanshebber voor de eindzege, zeker nu er geen tijdrit in het parcours zit.

Ook zijn ploegmaat Mas is goed aan het seizoen begonnen met een zevende plaats in de Trofeo Serra de Tramuntana en een twaalfde plek in de Trofeo Pollença-Andratx. De runner-up van de Vuelta a España van 2021 verscheen vorig seizoen voor het eerst aan de start van de Ronde van Valencia en boekte toen een etappezege op de Alto de la Reina. Een mogelijke eindoverwinning zag hij in de afsluitende tijdrit door zijn handen glippen door een lekke band. Uiteindelijk moest hij zich tevreden stellen met de derde plaats in het klassement.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl is het, wat het klassement betreft, uitkijken naar de seizoensstart van Remco Evenepoel. De Belgische renner maakt voor het eerst zijn opwachting in de Ronde van Valencia. Dat Evenepoel in staat is om al vroeg in het jaar te vlammen, bewees hij wel in 2020 toen hij de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve meteen op zijn naam schreef. In die wedstrijden was toen wel een individuele tijdrit in het parcours opgenomen, wat in Valencia niet het geval is. Hij moet dus het verschil in de bergen maken. Of heeft hij een truc spécial in huis?

Niet alleen kan Quick-Step Alpha Vinyl op de aankomsten bergop rekenen op Evenepoel, maar mag ook het een en ander van Mattia Cattaneo worden verwacht. De Italiaan kende afgelopen seizoen een sterk jaar met top 10-klasseringen in de UAE Tour, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Luxemburg. In zijn eerste Tour de France reed hij naar een knappe twaalfde plaats in het eindklassement. De Belgische ploeg heeft dus met Evenepoel en Cattaneo meerdere opties voor een mogelijk goed klassement.

Ook BORA-hansgrohe heeft diverse mogelijkheden in Valencia met Aleksandr Vlasov en Wilco Kelderman, die zijn rentree in het peloton maakt na zijn zware val in de voorbije Benelux Tour. Daarbij brak de Nederlander zijn bekken en meerdere ribben. Vlasov, die deze winter de overstap maakte van Astana-Premier Tech, kwam dit seizoen al in actie tijdens de Challenge Mallorca, waarin hij op de steile slotklim van de Trofeo Pollença-Andratx beslag legde op de derde plaats achter Alejandro Valverde en Brandon McNulty.

Naast Movistar, Quick-Step Alpha Vinyl en BORA-hansgrohe staat ook Bahrain Victorious goed gestoffeerd aan het vertrek. Pello Bilbao keert na een heel lange rustpauze na de Tour de France terug in koers. De Spanjaard heeft goede herinneringen aan de Ronde van Valencia, waar hij in 2019 derde eindigde. Ook zijn ploegmaat Luis León Sánchez reed al naar het podium: hij deed dat zelfs twee keer als tweede in 2016 en 2018. Dylan Teuns kwam bij zijn twee deelnames ook goed voor de dag: zowel in 2019 als 2020 was hij vijfde.

Jakob Fuglsang beleeft deze week zijn vuurdoop in de kleuren van Israel-Premier Tech. De Deen stond in 2018 al een keer op het podium in Valencia en gaat proberen die prestatie te herhalen. Wel moet hij dan de zware koninginnenrit overleven, maar hij zegt zich goed te voelen. Bovendien kan hij rekenen op een sterke ploeg met Ben Hermans, tweede in 2017, Krists Neilands en James Piccoli. Voor Fuglsang wordt het zijn eerste wedstrijd sinds de Benelux Tour, waar hij door een val zijn sleutelbeen en schouderblad brak.

INEOS Grenadiers heeft verschillende mogelijkheden in de breedte met de nummer drie van 2020 Tao Geoghegan Hart, Jonathan Castroviejo, Carlos Rodriguez, tweede in de Tour de l’Avenir, en Pavel Sivakov. UAE Team Emirates heeft de beschikking over een handvol talentvolle klimmers met Marc Soler en de voormalige Giro U23-winnaars Andrés Ardila en Juan Ayuso. Jumbo-Visma brengt Sam Oomen aan de start, net als mountainbiker Milan Vader die in Valencia zijn debuut in het wegwielrennen gaat maken.

Bij Astana Qazaqstan springen de namen van Vincenzo Nibali en David De la Cruz vooral in het oog. Voor Nibali wordt het zijn eerste wedstrijd voor de ploeg sinds zijn terugkeer deze winter, nadat hij van 2013 tot en met 2016 ook al voor de Kazachse ploeg koerste. Bij BikeExchange-Jayco is Lucas Hamilton normaal gesproken de vooruitgeschoven pion voor het klassement. Bij Trek-Segafredo treffen we nog interessante namen aan met Giulio Ciccone en Markus Hoelgaard, die van Uno-X is opgepikt. Antwan Tolhoek maakt zijn debuutoptreden voor de ploeg.

Sprinters

Met ook enkele kansen voor sprinters in het parcours hebben veel ploegen ook een snelle man opgenomen in de wedstrijdselectie. Bij Quick-Step Alpha Vinyl is Fabio Jakobsen de kopman in de vlakkere ritten. De winnaar van drie etappes en de puntentrui in de Vuelta a España maakt in Valencia zijn seizoensdebuut. Jakobsen krijgt in de sprint ongetwijfeld te maken met Giacomo Nizzolo, die het nieuwe wielerjaar begon met een derde plek in de Trofeo Alcúdia, en Elia Viviani. Viviani maakt zijn eerste wedstrijdkilometers voor INEOS Grenadiers.

Intermarché-Wanty-Gobert heeft twee opties met Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon. Bram Welten krijgt bij zijn nieuwe ploeg Groupama-FDJ het vertrouwen in de sprints. De Nederlander sloot het afgelopen seizoen winnend af in de Tour de Vendée. Ben Swift is bij INEOS Grenadiers de snelle man. Juan Sebastián Molano is bij UAE Emirates op papier de snelste, maar ook Ryan Gibbons en Matteo Trentin weten wat winnen is. Andere sprinters aan de start zijn Luca Mozzato, Timothy Dupont, Andrea Vendrame, Matteo Moschetti en Matthew Walls.

Verder is het vanuit Nederlands perspectief nog uitkijken naar Cees Bol (DSM) en David Dekker (Jumbo-Visma). Dekker is een van de jonge sprinters die bij zijn ploeg op de deur klopt en krijgt na het vertrek van Dylan Groenewegen bij het team vaker de gelegenheid om voor eigen kansen te rijden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alejandro Valverde

*** Remco Evenepoel, Enric Mas

** Aleksandr Vlasov, Wilco Kelderman, Pello Bilbao

* Luis León Sánchez, Mattia Cattaneo, Dylan Teuns, Jakob Fuglsang

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De Ronde van Valencia begint met zonnig weer en de temperatuur kan oplopen tot 23 ℃. Later in de week neemt de kans op bewolking toe. De wedstrijd is dagelijks rechtstreeks te volgen via de Eurosport Player en Eurosport 2. Kijk in ons televisie-overzicht voor de actuele uitzendtijden.