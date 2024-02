Nick Doup • maandag 26 februari 2024 om 11:55 maandag 26 februari 2024 om 11:55

Relaxte Vingegaard maakt meteen indruk: “Zijn zelfvertrouwen is soms een valkuil”

Interview Indrukwekkend en relaxed. Die woorden horen bij de seizoensstart van Jonas Vingegaard afgelopen week in O Gran Camiño, als we een rondvraag doen bij ploegleiding, ploeggenoten en bij andere renners in het peloton. “Hij heeft hard gewerkt en dan lijkt het heel makkelijk te gaan”, aldus ploegleider Frans Maassen, die denkt dat Vingegaard al in de vorm steekt om straks Tirreno-Adriatico te winnen.

Vorig jaar won Vingegaard drie etappes én het eindklassement in O Gran Camiño, maar dat was zonder tegenstand van echte ronderenners. Dit jaar leek het met onder meer Egan Bernal, David Gaudu, Carlos Rodriguez, Lenny Martinez en Richard Carapaz lastiger te worden, maar opnieuw stak de Deen met kop en schouders boven de rest uit. Vingegaard leek onbevangen te koersen en won opnieuw drie etappes. “Hij had er zin in en wilde zich toch wat testen”, zag Maassen.

Volwassen en in balans

“Je moet alleen maar lof voor hem hebben, want als je de weersomstandigheden zag, dan is het een hele omschakeling. Zeker als je net van een berg op Tenerife komt”, gaat de ploegleider verder. “Heel de dag is hij relaxed, ook in de bus. Hij is gemotiveerd en een echte leider, daardoor zijn de andere jongens heel gemotiveerd om alles voor hem te doen.”

Het is een rol die Vingegaard zich de afgelopen jaren heeft aangemeten. Dat ging niet vanzelf, zag ook Maassen van dichtbij. “Dat leidinggeven heeft hij echt moeten leren, maar ik sta er versteld van hoe volwassen hij daarin is geworden. En hoe hij altijd in balans is. In de auto waren wij soms nerveuzer dan hij, bijvoorbeeld voor bepaalde afdalingen.”

De afgelopen twee jaar bleek Vingegaard een aanpak gekozen te hebben die leidde naar Tourwinst. Dat bevestigt zijn vertrouwen in de aanpak voor 2024. “Als je een seizoen draait zoals vorig jaar, waarin hij zowat iedere wedstrijd wint, dan geeft dat heel veel zelfvertrouwen”, legt Maassen uit. “Soms denken we ook dat dat een valkuil is. Dat hij het te gemakkelijk kan opnemen.”

“Daar geven we soms wel aandacht aan, omdat het hem ogenschijnlijk makkelijk af gaat. Je moet blijven werken en de focus blijven houden. Maar Jonas heeft hard gewerkt in de voorbereiding. Het lijkt dan makkelijk te gaan, waardoor je denkt dat een druk op de knop genoeg is om te leveren. Maar het blijft koers, daarin kunnen 101 dingen gebeuren.”

Om die focus bij Vingegaard te behouden, moet hij ook bepaalde dingen laten liggen. “Jonas vond het na een ritzege in O Gran Camiño moeilijk om honderd kinderen te laten staan, die hadden gewacht om op de foto te gaan. Dat vond hij vervelend. Maar hij kan het ook niet voor iedereen goed doen. Je kan niet iedereen pleasen”, vertelt Maassen.

‘Hij hoeft geen stap meer te zetten voor Tirreno-Adriatico’

Volgens die andere ploegleider in Galicië, Robert Wagner, was Vingegaard al ‘super in orde’. Dat kan Maassen onderschrijven, een week voor de kopman naar Tirreno-Adriatico trekt. “Hij hoeft geen stap meer te zetten. Hij is er klaar voor, dat heeft hij laten zien. Nu is gezond blijven het belangrijkste. We hadden eerst nog gedacht aan Strade Bianche voor hem, maar hij gaf zelf aan dan een maand van huis te zijn. Hij moet zich ook goed voelen als mens. Hij een familieman, dan moet je soms op de rem trappen. Dat hebben we gehonoreerd, zodat hij wat op adem kan komen.”

Vingegaard zelf denkt ook dat hij al de vorm heeft die nodig is om Tirreno-Adriatico te kunnen winnen. “De benen voelden heel goed en de vorm is goed. Ik voel dat ik klaar ben voor Tirreno-Adriatico, maar het belangrijkste is om niet ziek te worden. En ik moet geen stomme dingen doen de komende week, want ik ben blij met mijn vormpeil en hoe de ploeg heeft gereden.”

“In Tirreno gaat hij straks ook weer de strijd aan met de besten”, voorspelt Maassen. Dat Vingegaard in O Gran Camiño meermaals vroeg de aanval zocht, is niet alleen om zijn vorm te testen. “Het is altijd mooi om zo’n wedstrijd te winnen. Dat siert hem. Het was niet altijd het plan om zo vroeg aan te vallen, maar er werd die etappe vol gekoerst dan koos hij zijn moment om ervoor te gaan.”

“Het vroeg aanvallen was tactisch niet eens nodig geweest, maar hij vindt het mooi om te winnen”, gaat de Limburgse ploegleider verder. “Hij heeft de vorm en voelde de benen niet, dus heeft hij besloten ervoor te gaan. Robert Wagner heeft hem daarna goed gecoacht en achteraf gaf Jonas aan dat het voelde alsof hij geen risico had genomen.”

‘Als leider straalt Jonas heel veel rust uit’

Ook zijn ploeggenoten erkennen dat Vingegaard in alle rust toeleeft naar zijn volgende doelen. “Hij blijft zo rustig. Als leider is hij zo goed, hij straalt heel veel rust uit. Hij is direct en weet wat hij nodig heeft. Dat is een goede les voor ons allemaal”, aldus de Noorse neoprof Johannes Staune-Mittet, die vorig jaar de Giro Next Gen (U23) won.

Voor nieuwkomer Cian Uijtdebroeks, twee jaar geleden winnaar van de Ronde van de Toekomst, was O Gran Camiño zijn eerste koers met Vingegaard als ploeggenoot. “Ik let vooral op routines. Hoe hij zich voorbereidt op een tijdrit, op etappes, en welke accenten hij op training legt. Hij is denk ik de beste leermeester, de beste ronderenner op dit moment. Daar kan ik veel van opsteken voor mijn eigen ontwikkeling.”

Zo staan ook Development-renners Menno Huising en Tijmen Graat erin. Zij keken volgens de ploegleiding hun ogen uit in Galicië. Voor hen was de ronde een leerschool, met naast Vingegaard ook iemand als Wilco Kelderman aan de start. “Ik kijk wel tegen ze op”, geeft Huising toe. “Maar je weet van trainingskamp dat het een relaxte gasten zijn. Het is heel vet om met hen op pad te zijn. Het zijn jongens waar je op tv vooral naar keek, en nu ben je met ze op pad.”

“Sommige dingen vraag ik specifiek aan ze, maar ik heb vooral van Jonas geleerd om koffie te zetten”, lacht Huising. “Maar gedurende de dag kijk ik hoe die ervaren jongens dingen aanpakken en daar kan je veel van leren.” Graat voegt daaraan toe: “Dit is heel gaaf voor een eerste keer met zulke renners. Ik kan veel van ze leren en ervaring opdoen.”