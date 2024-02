Na kletsnatte hattrick denkt Jonas Vingegaard aan Tirreno-Adriatico: “Nu niet ziek worden”

Video Voor het tweede jaar op rij heeft Jonas Vingegaard alle volwaardige etappes én het eindklassement in O Gran Camiño gewonnen. De kopman van Visma | Lease a Bike trok zondag aan het langste eind na een bergetappe naar de Monte Aloia, die door het slechte weer ingekort moest worden. Geen ideale omstandigheden, een week voor hij in Tirreno-Adriatico start. “Het belangrijkste is om niet ziek te worden”, vertelt hij aan WielerFlits.

Na de eerste koersweek koerst Vingegaard al op hoog niveau rond. “De benen voelden heel goed en de vorm is goed”, bevestigt de Deen zelf. “Ik voel dat ik klaar ben voor Tirreno-Adriatico, maar het belangrijkste nu is om niet ziek te worden. En ik moet geen stomme dingen doen de komende week, want ik ben blij met mijn vormpeil en hoe de ploeg heeft gereden. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen terugbetalen.”

Hoe verliep de verregende slotrit?

De slotrit naar het natuurpark op de Monte Aloia, aan de Portugese grens, viel compleet in het water. Tv-registratie was niet mogelijk, dus vroegen we Vingegaard naar een verslag. “Hebben jullie echt niets gezien? Het was een heel natte dag, dat kan ik je vertellen”, zegt hij lachend. “Het was niet super koud, maar als we nog een afdaling hadden moeten doen, dan had het echt heel koud geworden. En er stond ook heel veel wind. Op sommige plekken leek het alsof er bomen gingen omvallen. Het was de beste beslissing om de rit in te korten.”

“Op de laatste klim pakten we de laatste vluchters en gingen we voor de ritzege. Tot drie kilometer onder de top zaten we nog met een favorietengroep bij elkaar, daarna begonnen de aanvallen. Ik zag een goed moment om te gaan en gelukkig kon niemand volgen. Vanaf daar was het volhouden tot de finish”, aldus Vingegaard, die Lenny Martinez versloeg. In het eindklassement werd Martinez ook tweede, voor Egan Bernal.

‘Volgend jaar kijk ik eerst naar het weerbericht’

Na de slotrit leeft Vingegaard mee met de mensen achter O Gran Camiño. “Het is erg jammer, vooral voor de organisatie. Het is het tweede jaar op rij dat er slecht weer is. Ik had liever de hele wedstrijd gereden. Of ik terugkom volgend jaar? Ik ga denk ik eerst naar de weersverwachting kijken dan”, grapt hij. “Dat gaan we volgend jaar weer zien.”