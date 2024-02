Jonas Vingegaard zet puntjes op de i in regenachtige slotrit O Gran Camiño

Jonas Vingegaard heeft ook de vierde en laatste etappe van O Gran Camiño op zijn naam geschreven. De Deen van Visma | Lease a Bike won eerder deze week ook de andere twee ritten in lijn en wordt dus logischerwijs eindwinnaar.

Slechte weersomstandigheden blijven O Gran Camiño teisteren. Na de neutralisatie van de tijdrit, moest ook deze vierde en laatste etappe worden ingekort. De renners moesten daardoor de beklimming van de Alto de San Xiao niet doen. Na de top van de Alto de San Xiao zouden de renners een afdaling moeten nemen die niet al te breed is. Door de regen en wind heeft de organisatie vervolgens besloten om dit risico niet te nemen.

Het peloton moest dus na de Alto de San Cosme meteen richting de slotklim, Monte Aloia, rijden. Dat is dezelfde klim als de Alto de San Xiao, alleen reden ze nu wel tot de top en stopt de rit daar.

De Amerikaanse alleskunner Neilson Powless (EF Education-EasyPost), die eerder deze week wat tegenviel en zo een goede notering in het algemeen klassement verloor, stak al vroeg in de wedstrijd het vuur aan de lont. Op de eerste beklimming van de dag, de Alto Cruceiro do Monte, trok hij er een eerste keer op uit met Javier Romo (Movistar) en Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike). Dat feestje ging echter niet door, en dus zette Powless dan maar alleen zijn inspanning door.

Beslissing op slotklim

Een zestal met Eric Antonio Fagundez (Burgos BH), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Joaquim Silva en Pedro Pinto (Efapel Cycling), Rafael Reis (Team Sabgal/Anicolor) en Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling) werd vervolgens in de tegenaanval gemeld. Zij dichtten even later ook de kloof en mochten van de renners van Visma | Lease a Bike dan ook zo’n vier minuten wegrijden.

In de finale werd de regen nog wat talrijker, waardoor wedstrijdbeelden en -informatie grotendeels ontbraken. In aanloop naar de slotklim bleven alleen Calzoni, Silva en Fagundez nog over voorin, maar Visma | Lease a Bike zette de scheve situatie recht. In de laatste drie kilometer werden alle vluchters nog opgeslokt en ging Vingegaard himself in de aanval. Lenny Martinez kon de kloof niet meer overbruggen, maar deed geen slechte zaak. Hij nam immers de jongerentrui nog over van Cian Uijtdebroeks.