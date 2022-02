Reinier Honig kreeg negende titel niet cadeau: “Het was best pittig”

Interview

Het Sportpaleis van Alkmaar was voorbije zondag het decor voor het Nederlands kampioenschap stayeren. Reinier Honig haalde zijn negende nationale titel in deze discipline binnen, maar zijn nieuwe kampioenstrui kreeg hij niet cadeau.

Honig, die samen met zijn gangmaker Jos Pronk koppel nummer 7 vormde, trof in Etienne van Empel namelijk een sterke tegenstander. “Het was best wel pittig eigenlijk. Het is mijn negende stayertitel maar misschien wel een van de lastigste”, vertelde de Europees kampioen na afloop van de wedstrijd aan WielerFlits, toen de laatste motoren werden uitgezet en het langzaam maar zeker weer stil werd in de wielerhal.

Voor Honig is Van Empel geen onbekende. Ze reden in 2015 en 2016 immers allebei bij Roompot-Oranje Peloton en zijn op dit moment ploeggenoten bij het China Glory Continental Cycling Team. “Etienne reed echt heel goed. Hij is eigenlijk gaan stayeren omdat ik het deed en tegen hem zei: kom het ook eens proberen! Hij vindt het ook leuk, maar hij moet natuurlijk niet té goed worden!”, zei Honig met een knipoog.

Uiteindelijk gaf de ervaring de doorslag en kon Honig na 200 rondes zijn negende nationale titel binnenslepen, na zijn eerdere successen in 2005, 2006, 2007, 2008, 2017, 2018, 2019 en 2020. “Ervaring speelde mee, maar ook dat ik me eigenlijk de hele wedstrijd rustig heb gehouden en niet in de wind heb gereden. Op het eind sloeg ik toe. Maar ik denk dat het met Etienne volgend jaar, of het jaar daarop – ik weet niet hoelang ik nog blijf fietsen – knap lastig wordt.”

Hij is blij dat het Nederlands kampioenschap weer kon worden gehouden, nadat het evenement vorig jaar niet kon doorgaan vanwege de coronapandemie. Ook ziet hij nieuwe aanwas komen in het stayeren. “We hebben best wel een leuke groep. We hebben onlangs een clinic gegeven en daar zijn wat jongens van blijven hangen. Er is een aantal jonge renners op komst en we hopen dat het gewoon weer een beetje aantrekt.”

Wegwielrennen

Nu gaat de focus van Honig langzaamaan weer naar de weg. Met China Glory, dat wordt gerund door oud-prof Maarten Tjallingii, gaat hij eerst in maart op trainingskamp naar Nice. Daarna rijdt hij in Turkije waarschijnlijk zijn eerste wedstrijdkilometers. “En dan gaan we weer een wegseizoen rijden, daar heb ik ook echt heel veel zin in. De afgelopen twee jaar heb ik door het coronavirus natuurlijk niet heel veel gereden, dus ik hoop dat ik het nog kan!”, lachte hij.

Het is de bedoeling dat Honig en zijn Chinese ploeg een voornamelijk Europees programma gaan afwerken. Met zijn ervaring moet de 38-jarige renner de Chinese talenten uit het team opleiden tot volwaardige profs. “Ze willen de Chinese jongens naar Europa halen om ze te laten wennen aan het Europese niveau en het Europese programma. En wij zijn erbij om ze wat tips te geven en ze in het Europese circuit mee te laten draaien.”

Vanwege zijn programma op de weg verwacht hij ’s zomers niet veel stayerwedstrijden te kunnen rijden in het buitenland. “Ik denk niet dat het nu te combineren is en daarom ga ik ervan uit dat dit voorlopig een van mijn laatste wedstrijden was. Ik hoop wel dat als het Europees kampioenschap wordt gehouden, ik mee kan doen. En hopelijk kunnen we volgende winter, als het coronavirus het toelaat, weer een wedstrijd of vijf, zes rijden. En weer een kampioenschap – dat zou leuk zijn.”