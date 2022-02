Reinier Honig haalt negende nationale stayertitel binnen

Reinier Honig is voor de negende keer in zijn carrière Nederlands nationaal kampioen stayeren geworden. Na een boeiende strijd met Etienne van Empel, zijn ploeggenoot bij het China Glory Continental Cycling Team, trok de 38-jarige Europees kampioen in het Sportpaleis van Alkmaar aan het langste eind.

Honig was met zijn gangmaker Jos Pronk de favoriet in de wedstrijd over 50 kilometer: tussen 2005 en 2020 had de stayerspecialist de Nederlandse nationale titel al acht keer gewonnen en ook is hij de regerend Europees kampioen. Etienne van Empel reed achter Christian Kos echter een sterke koers en gaf het Honig niet cadeau. Uiteindelijk gaf de ervaring toch de doorslag en trok de 38-jarige renner zijn negende nationale kampioenstrui naar zich toe.

Naast Honig en Pronk mochten de 27-jarige Van Empel en Kos voor de zilveren medaille en de 26-jarige Ocko Geserick met Willem Fack voor het brons mee het podium op.

Uitslag NK Stayeren 2022 in Alkmaar

Reinier Honig en Jos Pronk

Etienne van Empel en Christian Kos

Ocko Geserick en Willem Fack