Maarten Tjallingii start ambitieus Chinees Continental-team

Maarten Tjallingii gaat leidinggeven aan een nieuw project in het peloton, laat hij aan WielerFlits weten. De ex-prof van LottoNL-Jumbo heeft samen met Amaël Moinard (ex-Cofidis en ex-BMC) namelijk een nieuw Continental-team uit de grond gestampt in China. Het doel is om met ervaren profrenners talenten uit het Aziatische land op te leiden tot volwaardig prof.

Er zijn op dit moment elf renners gecontracteerd door het team, dat daarnaast de ervaren Fransman Lionel Marie (66) als ploegleider heeft aangesteld. Ook van de partij: Xianjing Lyu. De 23-jarige Chinees geldt de laatste jaren als grootste talent uit dat land. Op jonge leeftijd werd hij in 2018 al vijfde in de Tour of Hainan (2.HC) en derde in de Tour of Fuzhou (2.1). Een jaar later werd hij tweede op het Aziatisch kampioenschap op de weg, door in een sprint met twee te verliezen van Yevgeniy Gidich van Astana Qazaqstan.

Chinees toptalent Xianjing Lyu

Daarna boekte Lyu zijn grootste zege tot dusver: hij pakte het eindklassement in de Tour of China II (2.1) en won twee maanden later een bergrit in Tour of Quanzhou Bay (2.2). In de Tour of Fuzhou van datzelfde jaar werd hij vierde. Veel ploegen – waaronder SEG Racing Academy – probeerden hem daarna naar Europa te halen, maar de klimmer verdween van de kaart. In 2020 won hij bij de beloften wel goud op de cross country-wedstrijd tijdens het mountainbiken op de Aziatische kampioenschappen.

Als mountainbiker had hij op U23-niveau ook al indruk gemaakt, maar de Chinese overheid hield Lyu onder de radar in eigen land. Nu krijgt hij een nieuwe kans bij het team van Tjallingii, dat nauw gaat samenwerken met Han Feng en Yuan Yuan van de Chinese wielerbond. Mede dankzij profs met WorldTour- en ProTeam-ervaring krijgt de talentvolle Chinees de kans om zijn vaardigheden te verbeteren. In de Chinese wedstrijden die hij met enkele Europese renners reed, werd vastgesteld dat hij geen ster is in het afdalen en het rijden in een peloton.

Bennett, Smit, Honig & Van Empel

Het nieuwe Continental-team zal rijden onder de naam China Glory Cycling Team. Op dit moment zijn Tjallingii en Moinard de laatste details aan het uitwerken, maar de registratie bij de UCI is alvast goedgekeurd. Het team zal starten met een blok in China, gevolgd door een aantal Europese wedstrijden in de zomer en weer afsluiten met een blok in China. Naast klimmer en mountainbiker Lyu, zijn er vooralsnog nog vijf Chinezen vastgelegd. Zij zijn iets minder bekend. Mogelijk tekenen nog eens vier Chinese talenten.

Er hangt overigens een zwaar Nederlandse tintje aan dit team. Naast dat Tjallingii – die ooit als mountainbiker begon – de lijnen uitzet, zullen ook de ervaren avonturier Reinier Honig (ex-Vacansoleil-DCM) en Etiënne van Empel actief zijn voor de ploeg. Die laatste was tot voor kort prof bij het Italiaanse Vini Zàbu. Ook zien we bekende namen terug als Sean Bennett (had nog een doorlopend contract bij Qhubeka NextHash), Willie Smit (ex-renner van Burgos-BH en Katusha-Alpecin) en Lucas Di Rossi (DELKO).

China Glory Cycling 2022 (voorlopige selectie)

Sean Bennett (25)

Lucas Di Rossi (26)

Etiënne van Empel (27)

Reinier Honig (38)

Xianjing Lyu (23)

Bieken Nazaerbieke (27)

Willie Smit (29)

Hayden Strong (24)

Changquang Xu (24)

Ming Xue (21)

Chao Zeng (22)

Changsheng Zhang (23)

Reinier Honig - foto: Cor Vos Etiënne van Empel - foto: Cor Vos Sean Bennett - foto: Cor Vos Willie Smit - foto: Cor Vos