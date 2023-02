Reden voor WK-afmelding Aniek van Alphen: een positieve COVID-19-test

Aniek van Alphen moest vrijdagavond in extremis haar forfait geven voor het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide, zaterdagmiddag. Ze zou niet fit zijn en is huiswaarts gekeerd. Bronnen bevestigen intussen aan WielerFlits dat het gaat om een positieve coronatest van Van Alphen. Ze was al in het rennershotel in Ossendrecht.

Het is binnen de Nederlandse selectie geen protocol om coronatests te doen. Iedere atleet is daar vrij in. Van Alphen voelde zich niet lekker en besloot daarop een test te doen. Die bleek positief, waarna ze moest passen voor een WK-deelname.

Van Alphen is vervangen door Manon Bakker. Aanvankelijk was het nog de vraag of de UCI de toevoeging van Bakker, die op de reservelijst stond, aan de selectie zou toestaan, maar laat op vrijdagavond heeft bondscoach Gerben de Knegt groen licht gekregen en is Bakker naar Hoogerheide gekomen.

De wedstrijd voor elite vrouwen begint vanmiddag om 15.05 uur. Zo heeft De Knegt op de valreep toch nog een volledige selectie aan de start weten te krijgen.